Зеленський заявив, що Путін намагався його вбити понад 10 разів (відео)

Очільник країни наголосив, що не рахував скільки було здійснено замахів на його життя, однак підкреслив, що перебуває у таких же умовах як і всі українці, котрі потерпають від щоденної агресії РФ.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що за інформацією спецслужб, очільник Російської Федерації Володимир Путін намагався його вбити понад 10 разів. Про це глава держави повідомив в ефірі італійського телеканалу Rai 1, інформують в Офісі президента у Facebook.

"Кажуть, більше десяти. Але кажуть службовці, спецслужбовці, розвідка, тому я, чесно кажучи, не рахую цю кількість", — заявив український президент на запитання телеведучого про те, скільки разів Путін намагався його вбити.

Водночас глава країни наголосив, що він перебуває у таких же обставинах як і всі українці, котрі потерпають від щоденних обстрілів та агресії російських окупантів.

"Мені здається, що в Україні всі наші люди, військові на фронті щодня ризикують своїм життям, цивільні, на яких удари, як в Одесі, ризикують також своїм життям. І я, президент своєї країни, тому я також ризикую. Я повинен бути в таких самих умовах, як і кожен українець", — наголосив Зеленський.

Обстріли України: що відомо

Нагадаємо, у Повітряних силах повідомили, що в ніч із 7 на 8 березня Збройні сили Російської Федерації атакували південні та східні регіони України за допомогою зенітної керованої ракети С-300, двох керованих авіаційних ракет Х-59 і 37 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed.

У результаті бойової роботи були збиті БПЛА в межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.

Зокрема на Одещині пошкоджено інфраструктурний об'єкт, виникла пожежа. На Харківщині ворог атакував Чугуїв із ЗРК С-300, постраждало шестеро людей, зокрема дві дитини — 2006 та 2021 року народження. В результаті удару було пошкоджено фасади будівель, крамниці та автомобілі.

Внаслідок обстрілу Мирнограда та Новогродівки, що на Донеччині – постраждали щонайменше двоє людей, ще четверо не могли самостійно вийти з оселі.

Нагадаємо, 7 березня військовий експерт з Центру Разумкова Микола Сингуровський розповів, що Росія намагається вплинути на українців, для цього щоночі обстрілює Одесу та область за допомогою ракет чи БПЛА. З його слів, ціль противника — вплинути на економіку й пересічних громадян.

Того ж дня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що ЗС РФ могли ударити по багатоповерхівці в Одесі 2 березня за допомогою БПЛА типу Shahed з термобаричним боєприпасом. Він наголосив, що потужність вибуху була "надмірною".