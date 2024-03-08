Зеленский заявил, что Путин пытался его убить более 10 раз (видео)

Глава страны отметил, что не считал сколько было совершено покушений на его жизнь, однако подчеркнул, что находится в таких же условиях как и все украинцы, которые страдают от ежедневной агрессии РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по информации спецслужб, глава Российской Федерации Владимир Путин пытался его убить более 10 раз. Об этом глава государства сообщил в эфире итальянского телеканала Rai 1, информируют в Офисе президента в Facebook.

"Говорят, больше десяти. Но говорят служащие, спецслужбы, разведка, поэтому я, честно говоря, не считаю это количество", — заявил украинский президент на вопрос телеведущего о том, сколько раз Путин пытался его убить.

В то же время глава страны подчеркнул, что он находится в таких же обстоятельствах как и все украинцы, которые страдают от ежедневных обстрелов и агрессии российских оккупантов.

"Мне кажется, что в Украине все наши люди, военные на фронте ежедневно рискуют своей жизнью, гражданские, на которых удары, как в Одессе, рискуют также своей жизнью. И я, президент своей страны, поэтому я также рискую. Я должен быть в таких же условиях, как и каждый украинец", — подчеркнул Зеленский.

Обстрелы Украины: что известно

Напомним, в Воздушных силах сообщили, что в ночь с 7 на 8 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали южные и восточные регионы Украины с помощью зенитной управляемой ракеты С-300, двух управляемых авиационных ракет Х-59 и 37 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed.

В результате боевой работы были сбиты БПЛА в пределах Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

В частности, в Одесской области поврежден инфраструктурный объект, возник пожар. На Харьковщине враг атаковал Чугуев из ЗРК С-300, пострадали шесть человек, в том числе два ребенка — 2006 и 2021 года рождения. В результате удара были повреждены фасады зданий, магазины и автомобили.

В результате обстрела Мирнограда и Новогродовки, что в Донецкой области — пострадали по меньшей мере два человека, еще четверо не могли самостоятельно выйти из дома.

Напомним, 7 марта военный эксперт из Центра Разумкова Николай Сингуровский рассказал, что Россия пытается повлиять на украинцев, для этого каждую ночь обстреливает Одессу и область с помощью ракет или БПЛА. По его словам, цель противника — повлиять на экономику и рядовых граждан.

В тот же день военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что ВС РФ могли ударить по многоэтажке в Одессе 2 марта с помощью БПЛА типа Shahed с термобарическим боеприпасом. Он подчеркнул, что мощность взрыва была "чрезмерной".