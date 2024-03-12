"Знаходяться у себе вдома": у ГУР прокоментували бої в Бєлгородській області

Представник розвідки Андрій Юсов підкреслив, що операцію розпочали добровольчі батальйони, які діють самостійно та складаються з росіян. З перехоплень зрозуміло, що "жорсткі бої" у Бєлгородській області спричинили паніку.

Бої на території РФ — це, ймовірно, операція російських добровольчих батальйонів. Про це у коментарі "24 Каналу" заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов.

"Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" на території Росії діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян Росії. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої Росії", — зазначив він.

У "РБК-Україна" опублікували записи перехоплень, надані журналістам джерелами у спецслужбах.

Повідомляється, що "Сибірський батальйон", РДК та легіон "Свобода Росії" ведуть бої у Бєлгородській області. Йдеться про напрям населеного пункту Грайворон.

З перехоплених ворожих розмов зрозуміло, що росіяни в паніці та скаржаться на "жорсткі бої" в регіоні. У нападі один зі співрозмовників звинувачує Україну.

"Усю ніч навколо та в Бєлгороді ракетна небезпека. Громадський транспорт не ходить, як і такси — все стоїть", — ділиться інший росіянин.

Нагадаємо, бійці Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" і "Сибірського батальйону" розпочали військову операцію на території РФ. У ЗМІ повідомлялося про блекаут у селищі Горьківський та нібито поранених місцевих мешканців у кількох населених пунктах.