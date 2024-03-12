Передові технології і нові можливості: що отримають ЗСУ від новітніх чеських САУ Dita

Excalibur виготовляє САУ Dita, яка зможе бити на відстань до 39 км. Гармата може працювати в автоматичному режимі, тому для експлуатації потрібно лише два бійці.

Нідерланди замовили для України новітні чеські САУ Dita компанії Excalibur Company. Українська армія може суттєво наростити артилерійські можливості. Про це повідомляє Army Recognition.

Нові артустановки можуть надати Україні безпрецедентну ефективність і точність військових операцій. Колісна САУ Dita має каліб 155-мм і гармату L45, яка здатна уражати цілі на 39 км осколково-фугасними снарядами. Скорострільність машини складає 6 пострілів на хвилину на початку і пʼять пострілів у постійному режимі. Гармата може працювати в повністю автоматичному режимі наведення. Боєкомплект досягає 40 боєприпасів.

DITA підтримує різні режими вогню, зокрема багатозарядний одночасний удар по одній цілі. Для захисту екіпажу кабіна гаубиці оснащена бронезахистом, який захистить від стрілецького озброєння і осколків артбоєприпасів. Шасі машини виготовляє Tatra. Максимальна швидкість складає 90 км/год по трасі і до 25 км/год по бездоріжжю, що дозволяє швидко міняти позицію під час високоінтенсивних бойових дій.

Автори зазначають, що чеська артустановка має передову систему управління, яка містить також діагностику, навігацію і автоматичне наведення гармати. Все має дозволити прибувати на позицію, виконувати бойове завдання і їхати далі. Управління гарматою реалізується системою M4, яка відображає стан гармати і шасі.

Завдяки високому рівню автоматизації для керування артустановки Dita достатньо двох членів екіпажу. У виданні заявляють, що чеські артустановки значно підвищать артилерійські можливості української армії.

Нагадаємо, 6 травня 2022 року ЗМІ писали, що Україна хоче купити САУ DITA чеського виробництва.

7 березня ЗМІ писали, що британські САУ AS90 виявились дуже точними.