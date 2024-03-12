Знищення російських "сушок": скільки винищувачів залишилося у ворога

У 2024 році росіяни планують виготовити 34 бойових літаки, з яких більшість припадає на Су-34 й Су-30, розповіли журналісти.

Знищення російських "сушок" знижує інтенсивність застосування ворогом КАБів, що в результаті полегшує становище ЗСУ на фронті. Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна".

"Без КАБів противник не здатний ні активно наступати, ні підтримувати оборону", — йдеться у повідомленні.

Журналісти з посиланням на джерело в спецслужбах зауважило, що окупанти почали менше використовувати КАБи, проте ця зміна поки не є суттєвою. За два тижні ЗСУ уразили майже річний обсяг виробництва їхніх літаків-носіїв. Натомість у 2023 році ворог отримав шість Су-34 та 10 Су-35, тоді як у 2022 році показники були схожими. Попри це у ЗМІ наголосили, що РФ ще має багато бортів.

Скільки "сушок" має РФ

"Росія має близько 100 Су-34 і дещо менше — до 100 Су-35. На цей рік ворог запланував виготовити 34 бойових літаків. З них більшість припадає на Су-34 та Су-30 — ще один тип багатоцільового винищувача", — зауважило джерело в спецслужбах.

За його інформацією, операції проти авіації противника продовжуватимуться.

Скільки літаків А-50 є у РФ

З січня РФ втратила два ДРЛВ А-50У, один з яких 14 січня, а інший — 23 лютого. Цей борт може виявляти авіацію, проводити розвідку розташування радіолокаційних систем, комплексів ППО й крилатих ракет. Зокрема, радіус його розвідки може становити 500-600 кілометрів.

За словами джерела, у росіян залишилося п'ять справних А-50 і А-50У. Проте борти припинили літати біля України після ураження другого літака.

РФ замінила засоби стеження з неба

Журналісти розповіли, що, ймовірно, після знищення двох літаків тактична авіація РФ стала вразливішою. Також росіяни були змушені замінити свої засоби стеження, а саме останнім часом спостерігалася більша активність польотів розвідувальних БПЛА та Су-24МР.

Нагадаємо, 26 лютого військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що військово-промисловий комплекс РФ здатен випускати певні моделі військових літаків. За його словами, темпи зниження бортів в Україні перевищують темпи виробництва.

27 лютого речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що РФ почала менше використовувати літаки тактичної авіації через втрати. Він наголосив, що росіяни задувалися, чи варто ризикувати далі, використовуючи ці борти.