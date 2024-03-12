Авіація ЗСУ знищила пункт управління на танкері під прапором РФ "Механик Погодин", – ВМС (фото)

Ворог на судні встановив спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. Судно використовували як платформу для ударів та атак FPV-дронами по території Херсонської області.

Танкер під прапором РФ "Механик Погодин" знищили в районі Кінбурської коси. Про це повідомили у пресслужбі ВМС у Facebook.

Українська авіація завдала удару 11 березня. Судно належало російській компанії VEB — Leasing OJSC (Санкт-Петербург). Організація внесена до санкційного списку. Після підриву російськими загарбниками греблі Каховської ГЕС танкер викинуло на берег Кінбурської коси, яку окупанти тимчасово контролюють.

"У серпні 2018 року танкер "Механік Погодін" був заарештований", – йдеться у повідомленні.

Ворог на судні встановив спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. Танкер періодично загарбники використовували як платформу для ударів та атак FPV-дронами по території Херсонської області.

Танкер був включений до системи РЕБ та виконував функції для збору розвідувальної інформації противника, а також систем спостереження, зв'язку та командування. Знищення російського танкера було здійснено у повній відповідності до норм Міжнародного гуманітарного права.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Нагадаємо, 12 березня у розвідці США заявили, що РФ втратила майже 300 тисяч військових в Україні, але час грає на її користь. Окупанти виграють від невизначеності з приводу того, на яку допомогу союзників надалі може розраховувати Україна. Фахівці вказали термін casualties, що використовується на позначення і безповоротних, і санітарних, різної бронетехніки та тисяч танків Розвідка констатує, що очільник Кремля Володимир Путін не зміг втілити свій початковий задум і окупувати усю територію України.