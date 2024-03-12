"Не готова до початку виробництва": США закривають проєкт далекобійної артилерії ERCA

В армії планували встановити в САУ Paladin гармату довжиною 58 калібрів, що мало дати дальність пострілу 70 км, але через технічні проблеми проєкт вирішено закрити.

Керівництво армії США подало бюджетний запит на витрати у наступному фінансовому році. Серед них 185,9 млрд доларів передбачається на модернізаційні програми. Пентагон вирішив відмовитись від проєкту далекобійної артилерії ERCA. Про це повідомляє Breaking Defense.

Серед масштабних програм керівництво армії США припиняє роботу над Extended Range Cannon Artillery (ERCA). Протягом кількох років військові проводили роботи над інтеграцію гармату довжиною 58 калібрів у САУ Paladin M109A7 від BAE Systems. Армія хотіла отримати далекобійну САУ, яка б могла бити на відстань 70 км, що майже вдвічі більше за нинішні 30 з гарматою меншої довжини.

Тестування ERCA мало низку технічних проблем, які повʼязані з надмірним зносом гармати. США не планує відмовлятись від розробки нової суміші для боєприпасів і палива.

"Ми завершили роботу зі створення прототипів восени минулого року, на жаль, вона не була настільки успішною, щоб одразу почати виробництво", — заявив керівник відділу закупівель армії Даг Буш.

Проте вичерпне дослідження підтвердило необхідність платформи більшої дальності. Тому незабаром служба відправить запит на 55 млн доларів у 2025 фінансовому році, щоб детально порівняти снаряди і артустановки для пошуку далекобійного варіанту, можливо, за кордоном.

Нагадаємо, 19 грудня САУ Paladin встановила рекорд за дальністю стрільби новим боєприпасом XM1155-SC.

13 липня США замовили додаткову партію найсучасніших САУ M109A7.