Після зльоту загорівся двигун літака, після чого частина від нього відвалилася. Екіпаж намагався здійснити аварійну посадку, проте не зміг, розповіли журналісти.

В Іванівській області Російської Федерації розбився літак Іл-76. Це сталося під час заходу на посадку. Про це повідомило видання Baza.

"Літак Іл-76 розбився в Іванівській області під час заходу на посадку. За попередніми даними, він упав на території кладовища в районі села Богородське, недалеко від аеродрому", — йдеться у повідомленні.

Журналісти зауважили, що борт наполовину зруйнований, він горить.

Катастрофа Іл-76: що сталося та скільки жертв

У ЗМІ розповіли, що Іл-76 з палаючим двигуном намагався здійснити посадку на аеродром в Іванівській області, проте той відірвався в небі.

"Наразі з боку аеродрому йде сильний дим", — йдеться у повідомленні.

У Telegram-каналі "Ньюсач/Двач" зауважили, що на борту перебувало 12 осіб, а саме сім членів екіпажу та п'ять пасажирів.

"Попередньо, йдеться про Іл-76. Він не дотягнув до смуги аеродрому "Північний" і впав у лісопосадці. На місце виїхали оперативні служби, наслідки уточнюють", — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Фото: Соцмережi Фото: Astra Фото: соцмережi Фото: соцмережi

За інформацією Telegram-каналу "112" під час авіааварії загинуло 12 людей. Також адміністрації каналу розповіли, що літак Іл-76 базувався у Твері.

"Під час зльоту з аеродрому "Северный" у нього загорівся двигун. Зробивши коло, екіпаж спробував здійснити аварійну посадку назад на смугу, але не зміг", — розповіли в "112".

У російському каналі SHOT зауважили, що попередня причина авіакатастрофи — технічна несправність. Видання з посиланням на Міноборони РФ уточнило, що на борту перебувало 15 людей. За інформацією джерела, на місці катастрофи виявили п'ять тіл. Попередньо, інші десять людей, що перебували на борту, також не вижили.

"Димний слід від двигуна з'явився майже відразу після зльоту, потім двигун загорівся, а незабаром частина від нього відвалилася", — розповіли журналісти.

Нагадаємо, 12 березня український журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що в Бєлгородській області (Росія) могли збити винищувач Су-27. Голова адміністрації Валуйського міського округу Олексій Дибов повідомив, що ця інформація нібито фейкова.

Того ж дня у ЗМІ розповіли, що РФ може мати ще понад 100 Су-34 та менше ніж 100 Су-35. Крім цього, росіяни мають п'ять справних літаків А-50.