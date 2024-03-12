"Гуркіт і бавовна": у ГУР прокоментували нічну атаку по об'єктах у Росії

В українській розвідці запевнили, що "сюрпризи" для російських окупантів не припинятимуться. Спікер Андрій Юсов наголосив, що під ударом — об’єкти, які працюють на ЗС РФ.

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України прокоментували нічні атаки дронів по території РФ. Про це відомо з коментаря представника відомства Андрія Юсова, опублікованого в "Радіо Свобода" 12 березня.

"Відомо про гуркіт і бавовну, й інші інциденти на низці військових об’єктів, які використовуються ворогом у військових цілях, зокрема, для забезпечення окупаційного угруповання російських військ в Україні, — зазначив розвідник.

У ГУР відмовились розкрити деталі нічної атаки по об’єктах на території РФ. Водночас Юсов запевнив, що така робота продовжиться.

"Все те, що використовується у військових цілях — так чи інакше, з ними трапляються такі інциденти. Ми традиційно не можемо коментувати, хто і чим завдавав ураження. Але ця робота буде продовжена", — підкреслив представник розвідки.

Нагадаємо, вночі на 12 березня лунали вибухи у Курській, Бєлгородській та Орловській областях. У Росії заявили про атаку дронів, внаслідок якої зникло світло у кількох населених пунктах. Згодом на атаку БПЛА також поскаржились у Москві та Воронежі.

У ЗМІ передавали, що в Міноборони РФ визнали атаку 25 безпілотників. Ворожі військові запевнили, що дрони позбивала ППО, а про удар по нафтобазі не згадали.