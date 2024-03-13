Змогли зекономити: як Пентагон знайшов кошти на допомогу Україні

Прессекретар Міноборони Пет Райдер заявив, що 300 млн доларів зможуть закрити нагальні потреби Сил оборони, але без фінансування Конгресу далі допомагати буде важко.

Пентагон анонсував перший пакет військової допомоги у 2024 році. Україна отримає озброєнь на 300 млн доларів. В Міноборони США під час брифінгу пояснили, звідки взялися кошти попри відсутність рішення Конгресу.

Прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер повідомив, що Україна отримає 55 пакет військової допомоги, який зосередиться на нагальних потребах української армії в боєприпасах. Палата представників США досі не прийняв законопроєкт про фінансування України, Ізраїлю і Тайвані. Україна в проєкті закону може отримати понад 60 млрд доларів. Попри це Пентагон знайшов можливість виділити 300 млн доларів.

"Щоб було зрозуміло, ми змогли виділити цей пакет завдяки економії за контрактами на заміну обладнання від попередніх постачань для України. Завдяки цьому ми змогли сьогодні дозволити новий пакет допомоги для України без додаткового суттєвого впливу на готовність американської армії", — пояснив Райдер.

Також він додав, що Пентагон все одно потребує додаткових коштів, бо виділений пакет допомоги є далеко не останнім і не таким великим, щоб задовольнити всі потреби Сил оборони. Єдиним варіантом розвʼязання проблеми є ухвалення фінансування Конгресом.

У Defense Express додають, що таке пояснення викликає запитання, бо влітку 2023 року такий параметр як вартість заміни переданої зброї визнали помилкою. Проте Пет Райдер додав, що постачання допомоги Україні – це одна фінансова програма, а заміна переданої зброї — інша.

Нагадаємо, 7 березня Джон Кірбі заявив, що Штати шукають інші можливості для підтримки України через затягування з рішенням про допомогу.

3 березня ЗМІ писали, що за допомогу Україні в Конгресі проголосують до середини березня-початку квітня.