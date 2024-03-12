Міноборони РФ вихваляється влучанням по фальшивій установці HIMARS, — соцмережі (відео)

Українці спростували заяву Міноборони РФ про удар по РСЗВ HIMARS. Російська влада не вперше робить заяви про знищення західної техніки, які не відповідають дійсності.

12 березня в Міністерстві оборони РФ відзвітували про знищення РСЗВ HIMARS, яку Україні надали західні партнери. При цьому оприлюднили відео, на якому видно, що поцілили не по установці, а по її імітації. Повідомлення про подію опубліковане у Telegram-каналі відомства.

Допис з інформацією про начебто влучання по HIMARS з'явилось у мережі о 13:28. На відео видно, як російський безпілотник показує пристрій, який не ховаючись стоїть на відкритому просторі.

За мить по установці прилітає снаряд — спалахує вибух. Яку саме зброю використали ЗС РФ в Міноборони не уточнили.

РСЗВ HIMARS — деталі подій 12 березня

Публікацію відомства, очолюваного Сергієм Шойгу, вивчили експерти українського мілітарного Telegram-каналу In Factum. Вже о 14:34 вони пояснили, що на відео — не РСЗВ HIMARS, а підробка. Щоб довести свою позицію навели три аргументи.

По-перше, обриси об'єкта на відео Міноборони РФ не відповідають обрисам реальної установки HIMARS. Зокрема, у HIMARS кабіна згори схожа на трапецію, тоді як в об'єкта кабіна прямокутна.

РСЗВ HIMARS - чим відрізняють кабіни оригінаьної установки та макета Фото: In Factum

По-друге, машина стоїть посеред відкритого простору і мала б готуватись до пуску ракет, але немає ознак, що є детонація боєкомплекту.

По-третє, автори каналу поспілкувались з українськими аеророзвідниками, які підтвердили, що ЗС РФ використали дорогоцінний снаряд по макету HIMARS.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про інші випадки, коли Міноборони РФ вихвалялось ударами по установці HIMARS, при чому заяви росіян не відповідали дійсності. Перші такі повідомлення з'явились у липні 2022 року — представники Шойгу стверджували, що підбили начебто відразу дві РСЗВ. Після цього у Пентагоні довелось публічно спростовувати заявив РФ: станом на січень 2023 року жоден пристрій не знищено.

Крім того, під травневих атак по Києву росіяни заявляли, що начебто знищили ЗРК Patriot. Удар завдали кількома ракетами "Кинджал", які пробили захист сил ППО: в Україні спростували у цю заяву ворога.

Нагадуємо, 9 березня у РФ повідомили, що поцілили по ЗРК Patriot, який стояв у тилу далеко від фронту. Український військовий експерт пояснив, як ворог міг здійснити таку спецоперацію на відстані 50 км від лінії боїв.