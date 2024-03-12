Захід намагається використати Вірменію проти РФ: Кремль готує жорстку відповідь Єревану, — ISW

За словами аналітиків, Вірменія продовжує дистанціюватися від Росії та подавати сигнали про зацікавленість у зміцненні відносин із Заходом. Тому від Москви варто чекати дій у відповідь.

Представники російського МЗС заявили, що Захід має намір використовувати Вірменію як інструмент проти Росії. Аналітики "Інституту вивчення війни" вважають це помітною ескалацією в російській інформаційній кампанії. Про це повідомляється у зведенні ISW за 11 березня.

Аналітики зазначили, що в російських ЗМІ розкритикували спроби Вірменії дистанціюватися від РФ у сфері безпеки. Міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі 10 березня висловився про те, що країна визнає рішення Вірменії, "по суті", заморозити участь в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) "у світлі загроз відносин із боку Росії". Представники Великої Британії водночас кажуть, що це ще не вихід Вірменії з ОДКБ.

Російські дипломати заявили, що такі слова були "прямим підтвердженням" прагнень Заходу використовувати Вірменію як інструмент проти Москви і його масштабної антиросійської кампанії на пострадянському просторі та Південному Кавказі.

МЗС РФ закликав владу Вірменії "серйозно задуматися". Представники російського уряду висловилися з критикою на адресу Єревана після заяви президента Вірменії Нікола Пашиняна, який 22 лютого сказав, що Вірменія, "по суті", заморозила свою участь в ОДКБ.

На думку аналітиків ISW, Кремль, ймовірно, готує більш жорстку і скоординовану відповідь, оскільки Вірменія продовжує дистанціюватися від Росії й подавати сигнали про зацікавленість у зміцненні відносин із Заходом.

Нагадаємо, що 12 березня Пашинян заявив, що Вірменія вийде з ОДКБ, якщо не отримає відповіді щодо зони її відповідальності.

Також повідомлялося, що Вірменія збирається виселити російських прикордонників з аеропорту Єревана.