Вірменія виганяє російських прикордонників з аеропорту Єревана

Єреван хоче самостійно контролювати прикордонний перехід в міжнародному аеропорту "Звартноц". Вірменія "готова сама захистити свої кордони", заявили у Радбезі країни.

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Вірменія сповістила Російську Федерацію про свій намір повністю контролювати прикордонний перехід в міжнародному аеропорту "Звартноц" своїми силами. Про це заявив секретар Ради безпеки республіки Армен Григорян, повідомляє російське інформагентство ТАСС.

За його словами, Єреван надіслав Москві відповідного листа.

"Вірменія направила офіційного листа до РФ з чіткою позицією. Ми поінформували, що в аеропорту "Звартноц" мають нести службу вірменські прикордонні війська", — сказав Григорян.

На уточнююче запитання, чому така потреба виникла саме зараз, секретар Радбезу Вірменії відповів, що з моменту набуття незалежності країна набуває можливостей у різних напрямках.

"На даний момент Вірменія має всеохопну можливість здійснювати повний контроль в аеропорту", — резюмував Григорян.

Раніше спікер вірменського парламенту Ален Симонян заявив, що російські прикордонники мають залишити єреванський міжнародний аеропорт "Звартноц". Він пояснив це тим, що Вірменія "готова сама захистити свої кордони".

Речниця МЗС РФ Марія Захарова намір Вірменії назвала черговим прикладом "недружньої поведінки представників офіційного Єревану".

Нагадаємо, 23 лютого Вірменія призупинила участь в Організації Договору про Колективну Безпеку (ОДКБ). Прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян звинуватив Росію у відкритому заклику вірменського населення повалити владу, стверджуючи, що ця пропаганда з Кремля триває вже кілька місяців і не слабшає.

1 лютого парламент Вірменії ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду. Влада планує використати МКС для притягнення до відповідальності Азербайджану, який восени 2023 року ліквідував вірменський анклав на території Карабаху. Також невідомо, чи планує Вірменія застосувати Римський статут у випадку приїзду в країну президента РФ Володимира Путіна.