Армения выгоняет российских пограничников из аэропорта Еревана

Ереван хочет самостоятельно контролировать пограничный переход в международном аэропорту "Звартноц". Армения "готова сама защитить свои границы", заявили в Совбезе страны.

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Армения известила Российскую Федерацию о своем намерении полностью контролировать пограничный переход в международном аэропорту "Звартноц" своими силами. Об этом заявил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян, сообщает российское информагентство ТАСС.

По его словам, Ереван направил Москве соответствующее письмо.

"Армения направила официальное письмо в РФ с четкой позицией. Мы проинформировали, что в аэропорту "Звартноц" должны нести службу армянские пограничные войска", — сказал Григорян.

На уточняющий вопрос, почему такая потребность возникла именно сейчас, секретарь Совбеза Армении ответил, что с момента обретения независимости страна приобретает возможности в разных направлениях.

"На данный момент Армения имеет всеобъемлющую возможность осуществлять полный контроль в аэропорту", — резюмировал Григорян.

Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны покинуть ереванский международный аэропорт "Звартноц". Он объяснил это тем, что Армения "готова сама защитить свои границы".

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова намерение Армении назвала очередным примером "недружественного поведения представителей официального Еревана".

Напомним, 23 февраля Армения приостановила участие в Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ). Премьер-министр страны Никол Пашинян обвинил Россию в открытом призыве армянского населения свергнуть власть, утверждая, что эта пропаганда из Кремля продолжается уже несколько месяцев и не ослабевает.

1 февраля парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. Власти планируют использовать МУС для привлечения к ответственности Азербайджана, который осенью 2023 года ликвидировал армянский анклав на территории Карабаха. Также неизвестно, планирует ли Армения применить Римский статут в случае приезда в страну президента РФ Владимира Путина.