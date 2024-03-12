Син у ЗСУ, батько в ЗС РФ: на полі бою зустрілися родичі, росіянин загинув

Під час одного із завдань по екіпажу військовослужбовця ЗСУ почав стріляти російський танк. Після цього українцю зателефонував батько та сказав, що впізнав сина та запропонував перейти до ЗС РФ.

Під час одного з боїв на Авдіївському напрямку Донецької області військовий ЗСУ зустрів свого батька, який воював на бозі ЗС РФ. Про це повідомило видання "Настоящее время".

Батько Олександра, військовослужбовця 47-ї окремої механізованої бригади, командира екіпажу бойової машини піхоти Bradley, покинув його з матір'ю, коли той ще був маленьким.

"Мама — українка, а він із Росії. В Україні він начебто був, я мало про нього знаю", — розповів Олександр.

За його словами, Олександр зустрів свого батька в бою. Військовослужбовець ЗСУ був на одному із завдань, під час якого побачив російський танк, який почав стріляти.

"Виїхав танк і вистрілив у бік. Броня витримала. Одразу зателефонував батько", — сказав він.

У ворожій машині перебував батько Олександра, який відразу зателефонував та запропонував перейти на російський бік та сказав, що перестав стріляти, оскільки зрозумів, що його син перебуває в Bradley. Проте Олександр йому не повірив, оскільки по його машині продовжував працювати ворог. За його словами, "батьківського там більше не було. Там була вигода. Гроші, гроші, гроші".

Пізніше Олександр дізнався, що його батько загинув. Його машина тричі підірвалася на міні, він сам почав горіти. Чоловік не зміг вилізти з техніки та загинув.

"У кожного своя доля. Я особливо його не знав, особливо його не бачив. Для мене це не було, що типу батько, що типу шкода. Це моя робота. Він обрав свій бік. І все", — наголосив Олександр.

Нагадаємо, 12 березня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що після захоплення Авдіївки Донецької області пріоритетним напрямком для ЗС РФ стане Часовий Яр біля Бахмута.

11 березня боєць 24-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) "Айдар" Станіслав Бунятов повідомив, що завдяки тактичній роботі ЗСУ росіяни призупинилися на Авдіївському напрямку. Він наголосив, що "в тили мʼясо по трошки підвозять".