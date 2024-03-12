Виробництво винищувача KF-21 на межі зриву: що не поділили Корея та Індонезія

В інформаційне поле просочився скандал через те, що індонезійські інженери намагалися пронести з території заводу USB-накопичувач і злити секретні дані про літак.

У рамках спільного проєкту Південної Кореї та Індонезії було підготовлено серійне виробництво винищувачів KF-21 Boramae, які мали стати основою корейських ВПС. Однак проєкт опинився на межі зриву через скандал навколо витоку конфіденційних даних. Про це 11 березня повідомили оглядачі Bulgarian Military.

Насамперед було зазначено, що розбіжності здебільшого пов'язані з недостатнім внеском Індонезії у спільне підприємство, що призвело до розмов про те, що Корея може розірвати стосунки зі своїм партнером із Південно-Східної Азії.

Крім того, на початку лютого південнокорейське видання Yonhap з посиланням на джерела в Управлінні програм оборонних закупівель і Контррозвідувальному командуванні збройних сил повідомило, що індонезійські інженери намагалися злити секретні дані про літак.

Це ще більше загострило співпрацю і призвело до різкого похолодання у відносинах двох країн. При цьому журналісти зазначили, що обидва уряди намагаються врегулювати ситуацію, щоб не допустити її переростання в повномасштабний дипломатичний конфлікт. Унаслідок цих ускладнень проєкт, націлений на виробництво першого південнокорейського бойового літака, зіткнувся із серйозною перешкодою.

"У колах корейських інженерів ходять чутки, що Сеул може скористатися цією можливістю, щоб звільнитися від Джакарти, в той час, як остання намагається вирішити кризу прострочених платежів", — пишуть оглядачі.

Цех із виробництва KF-21 Boramae

Скандал із витоком інформації

Інцидент із передбачуваним витоком секретних даних стався на заводі компанії Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоні Індонезійські представники нібито були помічені в спробі винести з території заводу USB-накопичувач із секретною інформацією.

Наразі невідомо, чим закінчиться ця історія, проте на сьогоднішній день справою займається спільна слідча група, що складається з представників Національного розвідувального управління, Командування військової контррозвідки та Управління програм оборонних закупівель (DAPA). Тим часом результати роботи слідчих поки що не розголошуються.

Південнокорейський винищувач KF-21 Boramae

Своєю чергою KAI провела власне розслідування, під час якого з'ясувалося, що інформація, відновлена з флеш-накопичувача, не містить жодних військових секретів і не порушує Закон про технології оборони та безпеки. Тим часом в Індонезії висловили готовність продовжити співпрацю з Південною Кореєю, тоді як деякі ЗМІ припустили, що інцидент пов'язаний із політичною нестабільністю всередині самої Індонезії.