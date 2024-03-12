Перший за кілька місяців: США можуть виділити пакет допомоги для України на $400 млн, — ЗМІ

За даними двох анонімних чиновників, офіційне оголошення про нові поставки може відбутися вже у вівторок. Який буде вміст пакета — невідомо.

Сполучені Штати Америки можуть готувати перший за кілька місяців пакет військової допомоги для України. Про це пише Reuters 12 березня.

Два анонімні чиновники у спілкуванні з журналістами розповіли, що найближчим часом Вашингтон може офіційно оголосити про те, що виділяє для Києва додаткову допомогу в розмірі до 400 мільйонів доларів.

"Це перший подібний крок за останні місяці, оскільки виділення додаткових коштів Києву, як і раніше, блокується лідерами республіканців у Конгресі", — йдеться в повідомленні.

Офіційний анонс може відбутися вже зовсім скоро. Чиновники, які погодилися поділитися інформацією на умовах анонімності додали, що оголосять про це пізніше у вівторок.

У Білому домі ніяк офіційно не коментували чуток про це на момент публікації матеріалу. Також невідомо, що саме буде включено в поставки.

Варто зазначити, що останній пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки для України було виділено ще торік — 27 грудня. Тоді на суму 250 мільйонів доларів Київ отримав артилерійські снаряди, засоби протиповітряної оборони та протитанкові засоби. Усе те, що необхідно було для задоволення потреб у сфері оборони та безпеки у війні проти Росії.

Після цього через суперечки в Конгресі виділення допомоги було поставлено на паузу до ухвалення нового бюджету.

Нагадаємо, за даними ЗМІ від 7 березня, адміністрація президента США Джо Байдена "зважує" можливість залучити близько 200 млн доларів із фінансування американської армії для надання допомоги Україні.

Пізніше у Джо Байдена висловилися щодо виділення допомоги Україні. Радник адміністрації Джон Кірбі наголосив, що Білий дім шукає альтернативні шляхи підтримки Києва, однак жоден із них не буде настільки ефективним, як схвалення Конгресом США запиту на додаткове фінансування.