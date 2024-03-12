ЗСУ можуть втратити свої позиції: без допомоги від США на Україну чекає "похмуре майбутнє", — ЦРУ

За словами директора Центрального розвідувального управління Вільяма Бернса, якщо Штати зможуть ухвалити відкладений законопроєкт про додаткові витрати, Київ матиме змогу вести переговори з РФ "з позиції більшої сили".

Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс заявив, що без додаткової військової допомоги США на Україну може очікувати "похмуре майбутнє". Про це повідомляє видання Defense One.

За його словами, якщо Сполучені Штати зможуть ухвалити відкладений на місяці законопроєкт про додаткові витрати, Україна зможе вести перемовини з РФ "з позиції більшої сили".

"Наша оцінка полягає в тому, що за додаткової допомоги Україна зможе утриматися на передовій до 2024 року та на початку 2025 року. І що Україна може продовжувати стягувати збитки з Росії. Не лише з проникненням і ударами в Криму, але й проти Чорноморського флоту Росії, продовжуючи цей успіх, який призвів до затоплення 15 російських кораблів протягом останніх шести місяців", — каже Бернс.

Він додав, що це може дозволити Україні "відновити наступальну ініціативу".

"Без додаткової допомоги, як мені здається, майбутнє набагато похмуріше. Україна, швидше за все, втратить позиції і, ймовірно, значні позиції у 2024 році", — заявив директор ЦРУ.

Нагадаємо, раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що без додаткової допомоги у 2024-му світ побачить "більше Авдіївок".

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти війська в Україну.

Також повідомлялося, що в проєкті бюджету США передбачено 61 мільярд доларів військової допомоги для України.