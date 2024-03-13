У російській Рязані потужні вибухи: місцеві повідомили про атаку БПЛА та пожежу на НПЗ (відео)

За даними російських журналістів, площа загоряння на нафтозаводі в Рязані становила близько 100 квадратних метрів. Пожежа охопила установку блоку теплообмінника.

Уранці 13 березня в російському місті Рязань прогриміли три вибухи, за якими виникнула пожежа на місцевому нафтопереробному заводі. Про це повідомляє російське медіа Baza.

Згідно з інформацією російських журналістів, площа загоряння на нафтозаводі в Рязані становила близько 100 квадратних метрів. Пожежа охопила установку блоку теплообмінника. На місце події виїхали пожежники.

Наразі немає офіційної інформації від російської влади щодо причин і масштабів події.

Після повідомлень про вибухи на НПЗ російське медіа Astra повідомило про повторний проліт безпілотників і нові вибухи.

Фото: Astra Фото: Astra

"Над Рязанню помічено ще безпілотники, також чути вибухи, повідомляють місцеві жителі", — ідеться в повідомленні.

Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив атаку БПЛА. За його словами, на заводі є постраждалі.

"Рязанський нафтозавод зазнав атаки БПЛА. У результаті удару почалося загоряння. За попередньою інформацією є постраждалі. Перебуваю на місці події, працюють усі оперативні служби", — написав російський чиновник.

Нагадаємо, що після атаки безпілотників на нафтопереробному заводі "Лукойл" у Нижньогородській області зупинили роботу. За даними агентства Reuters, постраждав головний блок перегонки сирої нафти (AVT-6) на NORSI, тому щонайменше половина виробництва нафтопереробного заводу зупинилася. У "Лукойлі" подію не коментували.

Російські Telegram-канали 12 березня повідомили, що БПЛА атакував нафтобазу у Нижньогородській області. Дрон БПЛА влучив просто в установку перегонки нафти. На території почалася пожежа.