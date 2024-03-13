"У нас є принципи": Путін заявив про готовність застосувати ядерну зброю

За словами глави Кремля, якщо США проведуть ядерні випробування — Росія піде на аналогічний крок. Застосовувати зброю масового ураження Москва буде за умови виникнення загрози існуванню самої РФ

Президент Росії Володимир Путін продовжує акцентувати увагу на військовому потенціалі. Глава російської держави заявив про готовність країни до можливої ядерної конфронтації. Про це він заявив в інтерв'ю російському журналісту Дмитру Кисельову, передає видання "РИА-Новости".

У своєму виступі він вирішив підкреслити готовність Росії до можливої ядерної війни, звертаючи увагу як на військові, так і на технічні аспекти цієї підготовки.

Президент Росії зазначив, що ядерна тріада РФ є більш сучасною порівняно з тріадами інших держав. Також він зазначив, що Сполучені Штати продовжують розвивати свої ядерні сили. Утім, він підкреслив, що це не означає, що Вашингтон готовий розпочати ядерну війну вже завтра.

На цьому його заяви про США не вщухали. Володимир Путін також заявив, що якщо ядерні випробування проведуть США, то те саме може зробити і Росія.

Водночас, він наголосив, що РФ готова використати ядерну зброю. Однак він запевняє, що це станеться лише в разі, якщо виникає загроза існуванню його держави.

"Зброя існує для того, щоб її застосовувати. У нас є свої принципи. Вони про що говорять: що ми готові застосовувати зброю, зокрема будь-яку зброю, зокрема й таку, про яку ви сказали, якщо йдеться про існування російської держави, заподіяння шкоди нашому суверенітету і незалежності. У нас же все прописано в нашій Стратегії, ми її не змінювали", — підкреслив Путін.

Нагадаємо, за інформацією видання РБК, Китай запропонував ядерним державам укласти угоду, яка передбачає відмову від нанесення удару першими, однак Москва на таку пропозицію відповіла відмовою.