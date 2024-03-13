Спецоперація "Перун" проти України: в ГУР попередили, коли очікувати на піковий етап

Дії ворога, за даними розвідки, спрямовані на дестабілізацію політичної ситуації в Україні та країнах Заходу, а також створення умов для вирішення завдань під час повномасштабного конфлікту.

Пропагандисти РФ продовжують проведення активної фази інформаційної операції "Перун". Про це йде мова у повідомленні у Telegram-каналі ГУР Міноборони України.

Зазначається, шо мета цих дій — дестабілізація політичної ситуації в Україні та країнах Заходу, а також "створення умов для вирішення завдань" під час війни. До того ж операцію "Перун" проводять на тимчасово захоплених українських територіях та більшій частині російських регіонів.

Операцію проводять за участі представників підрозділів Федеральної служби військ національної гвардії РФ, а також шпигунів Головного управління розвідки Росії. Причому шпигуни Росгвардії отримують вказівки від пропагандистів Кремля для виконання заходів, які спрямовані на:

дискредитацію політичних діячів в Україні та на Заході через звинувачення їх у корупції заради втілення інтересів України;

спробу виправдання російської агресії відносно України, а також подання інформації відносно ситуації в нашій державі на позиціях, які задовольняють Кремль;

поширення через медіапростір неправдивої інформації, згідно з якою на тимчасово захоплених територіях України начебто "нормалізувалося життя" завдяки безпосередній участі у цьому російського керівництва та намагання сформувати у медіапросторі Росії та країн Європи образ "українських нацистів".

Разом з цим російська методичка передбачає, що кремлівські спецслужби повинні висвітлювати події в Україні протягом першої половини поточного року. Причому для цього пропонується використовувати як вже давно встановлені, так і нещодавно вигадані фейкові наративи, такі як "державний переворот в Києві", звинувачення на адресу України у початку війни на Донбасі, масове вбивство лояльних до РФ активістів у Одесі тощо.

При цьому день так званих виборів російського президента повинен стати піковим етапом активізації діяльності пропагандистів.

Нагадаємо, що 4 березня в ГУР розповіли про перші місії MAGURA V5. Зокрема, дрони MAGURA V5 пошкоджували російські кораблі, однак не топили їх.