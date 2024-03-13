"Протистоять режиму Путіна": багато росіян допомагають українській розвідці, — Юсов (відео)

За словами представника Головного управління розвідки, внутрішній опір серед громадян країни-агресора все ж таки існує, проте масштаб ще не зовсім великий.

Громадяни РФ активно допомагають українським спецслужбам для здійснення різних диверсій або розвіддіяльності. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МОУ) Андрій Юсов в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, внутрішній опір серед громадян сусідньої держави все ж таки є і в українській розвідці вбачають спроби громадянського протесту та непокори в ситуації репресивного режиму.

За масштабами це далеко не український Майдан, проте в умовах "в'язниці народів" та концтабору, як каже Андрій Юсов, люди, що здійснюють подібні вчинки, є сміливими.

"На території Російської Федерації час від часу щось вибухає, щось відбувається. Це роблять, зокрема, і люди, які в такий спосіб протистоять режиму Путіна. Це велика кількість людей на різних напрямках, різного рівня — від простих громадян, які проявляють ініціативу щодо своєї громадянської позиції, до людей більшого калібру, які мають вплив і в бізнесі, і у військово-політичних колах", — розповідає представник ГУР МОУ.

Окремо він додав, що протестний потенціал противника збільшується, однак відбувається це на тих напрямках, які не завжди очевидні для режиму Кремля.

Нагадаємо, 12 березня повідомлялося, що окупанти в Криму знають, до якого сценарію потрібно готуватися. За словами представника розвідки Андрія Юсова, чітких анонсів щодо майбутніх комплексних заходів на півострові противник не отримає, однак він і так усвідомлює, до чого це веде — до звільнення української території від загарбників.