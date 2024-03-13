Обстріл Мирнограда: ДСНС опублікувала кадри порятунку людей з-під завалів (відео)

У Мирнограді працювала спеціальна техніка, яка допомагала підіймати особливо важкі уламки будівельних конструкцій. З-під руїн врятували чоловіка, якого передали медпрацівникам.

Українські рятувальники витягували людей з-під уламків квартир на третьому-п'ятому поверхах будинку у Мирнограді на Донеччині, по якому ЗС РФ завдали удару. Люди саме готувались до сну — їх рятують у домашньому одязі, босими. Чути стогін одного з врятованих: спершу рятувальники звільнили його від уламків, потім виносять на ношах.13 березня пресслужба ДСНС Донеччини розмістила відео рятувальної операції на сторінці Facebook.

Працівники ДСНС показали спеціальну техніку, яку використали для розбирання завалів у Мирнограді. Тим часом всередині зруйнованого будинку вони працювали голіруч — обережно витягували уламки будівельних конструкцій та меблів, якими завалило мешканця однієї з квартир. Чоловіка деблокували з-під уламків та поклали на ноші в коридорі, який уцілів після російського обстрілу.

Ноші з врятованим чоловіком спустили з верхнього поверху і доправили до медиків, які мали надати йому першу допомогу. На відео потрапили уламки будівельних конструкцій — вони зависали над коридором, яким рухались працівники ДСНС.

Обстріл Мирнограда — деталі подій 12 березня

Зазначимо, в ніч на 13 березня ЗС РФ запустили по Мирнограду авіабомбу, яка влучила у житловий квартал. Точний час атаки — 23:00, повідомив в.о. керівника міської адміністрації Юрій Третяк. Зранку стало відомо про наслідки російської атаки: двоє людей загинуло, з-під руїн дістали поранених, серед них — 13-річна дівчинка.

Для обстрілу Мирнограда, розташованого за 30 км від лінії фронту, ЗС РФ використали авіабомбу "Гром-Е1", заявив голова Донецької ОВА ("Гром-Е1" має бойову частину вагою 315 кг, летить на відстань до 100 км, за "ефективністю" порівнюється з КАБ-200).

У Донецькій обласній прокуратурі деталізували наслідки обстрілу Мирнограда 12 березня. Правоохоронці вказали, що від вибуху пошкоджено чотири багатоповерхівки та дев'ять авто. Поранено п'ятьох людей: трьох чоловіків (19, 26 та 44 років) та двох жінок (46 та 77 років). Загиблі — 76-річна жінка та 68-річний чоловік.

Раніше Мирноград вже опинявся під ударом ЗС РФ. Зокрема, 10 березня росіяни тричі обстріляли місто на схід від Покровська на Донеччині. Згідно з першими повідомленнями, підозрювали використання С-300. Згодом стало відомо, що ворог застосував керовані авіабомби.

Нагадуємо, в ніч на 13 березня ЗС РФ вдарили дронами-камікадзе по Сумах: є влучання у житловий будинок, загинули люди. Зранку 13 березня було гучно в Одесі. Згідно з даними командування, росіяни запустили керовану авіаційну ракету.