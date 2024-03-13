Танки, "Солнцепек" і окупанти: у ССО показали удари по техніці та бійцях ЗС РФ (відео)

За даними командування, під час розвідки вдалося виявити кілька позицій противника, які й почали знищувати за допомогою FPV-дронів. У результаті бойовий потенціал окупантів знизився.

Російські окупанти намагаються протистояти українським захисникам на полі бою, однак натомість зазнають колосальних втрат. Деталями поділилися Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За даними командування, за останню добу підрозділу вдалося знищити 25 бійців ЗС РФ, а ще 6 одиниць техніки противника.

"У зоні відповідальності 8 полку ССО за час ведення розвідки було виявлено техніку та живу силу противника. Прийнято рішення на застосування FPV-дронів", — ідеться в повідомленні.

Що стосується знищеної і виведеної з роботи техніки, то йдеться про:

2 танки;

ТОС-1А "Солнцепек";

3 ББМ.

13 російський окупантів було знищено, а ще 12 росіян дістали поранення. Відповідно, найближчим часом вони не зможуть виконувати завдання на полі бою, а бойовий потенціал противника знизився.

"Це був дуже важкий день, і водночас — продуктивний, я не залишав пульт довше ніж на кілька хвилин", — зазначив оператор 8 полку ССО.

Нагадаємо, 12 березня повідомлялося, що ЗСУ на лівому березі Дніпра знищили комплекс "Таран" і дрони "Ланцет" противника. Підрозділи Збройних сил РФ намагалися вибити українських бійців із плацдарму на лівому березі Дніпра, однак штурм противника був безуспішним, розповіли в ОК "Південь".

11 березня у Повітряних силах показали момент удару, завдяки якому ЗСУ знищили пункт управління ЗС РФ на судні. Командувач Микола Олещук подякував українським льотчикам за ефективну бойову роботу та опублікував відповідні кадри.