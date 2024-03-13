Намагалися зайти з тилу: добровольці ЛСР показали бій із регулярною армією Росії (відео)

За словами бійців Легіону "Свобода Росії", ЗС РФ спробували відбити раніше захоплену позицію, але були придушені інтенсивним вогнем.

Російські добровольці показали відео з видом від першої особи, де вони ведуть вогонь по позиціях регулярної російської армії, яка спробувала відбити зайняті позиції. Відповідне відео 12 березня публікує Легіон "Свобода Росії" в офіційному Telegram-каналі.

"Ранковий контакт із противником. Путінські війська намагалися зайти з тилу, але штурмовики Легіону відбили атаку і вдарили у відповідь", — йдеться в повідомленні добровольців.

При цьому втрати противника не називаються. У ЛСР уточнили, що зможуть назвати число пізніше.

"Але візуально — ми їх пошарпали", — додають добровольці.

На опублікованих кадрах можна спостерігати інтенсивний вогонь, який веде група добровольців по позиціях противника.

Добровольці РДК та ЛСР прорвали російський кордон

Нагадаємо, 12 березня колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що на кордоні з Україною в районі Бєлгородської області йде бій. За його словами, легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон прорвалися на територію регіону.

Представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов розповів, що ці добровольчі батальйони діють на території Росії як самостійні підрозділи.

Пізніше в РДК показали, як їхній танк прорвав державний кордон РФ і атакував. Російські добровольці на танку зробили три постріли в різні боки на територію РФ. У пресслужбі РДК не зазначили, у якій області це сталося.