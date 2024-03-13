"Літали високо і вільно": в ЗСУ повідомили про загибель двох пілотів, що відомо

Пілоти вертольотів 12 окремої бригади армійської авіації воюють з російськими окупантами починаючи з 2014 року. У 2024 році внаслідок удару ЗС РФ загинули двоє бійців.

На російсько-українській війні загинули авіатори з 12 окремої бригади армійської авіації (12 ОБрАА) імені генерал-хорунжого Віктора Павленка. Побратими у скорботі за бійцями, які воювали з російськими загарбниками. Про трагічну подію повідомили увечері 12 березня на сторінці Facebook бригади.

Допис про загибель двох бійців-авіаторів на сторінці бригади опублікували близько 22 год. 12 березня. Не вказуються імена полеглих, також не повідомляють, чи були вони пілотами, а якщо були, то на якому саме вертольоті літали.

"Сьогодні небо втратило двох своїх синів, які завжди літали високо і вільно. Нехай їхні душі знайдуть спокій серед зірок, а ми пам'ятатимемо їх як героїв, що віддано служили своїй Україні…"

12 ОБрАА — авіаційна бригада Сухопутних військ ЗСУ, оснащена вертольотами різних моделей: Мі-8, Мі-9, Мі-24, Мі-26. У мережі можна відшукати інформацію про миротворчі місії, які здійснювали бійці бригади, та про її участь у війні з російськими загарбниками. Наприклад, пілоти долучались до боїв за Георгіївку на Донеччині у 2014 році. Після вторгнення РФ у 2022 році військові виконують бойові завдання на лінії фронту.

Втрати ЗСУ — що відомо про трагічну подію

Зазначимо, українське командування не повідомляло про загибель бійців 12 ОБрАА.

Тим часом Міноборони РФ опублікувало кадри атаки на місце дислокації українських вертольотів. Відео зняте у високій якості російським розвідувальним дроном. На відео показали момент атаки касетними боєприпасами, а потім — пряме влучання у вертольоти Мі-8, які навіть не встигли піднятись у повітря і перебували на землі.

Волонтер Сергій Стерненко проаналізував запис і зауважив, що ворог завдав удар на відстані 45 км від лінії фронту, а націлювався за допомогою БПЛА Supercam. Також волонтер відзначив роботу російської розвідки, яка купує супутникові світлини будь-якої точки на українській території, а, можливо, має навіть "крота". Тим часом ЗСУ повинні навчитись протидіяти російським дронам оперативного рівня, пояснив Стерненко.

12 березня в Міноборони РФ відзвітували про удар по РСЗВ HIMARS, яка перебувала на відстані 40 км від лінії фронту. Експерти In Factum стверджують, що влучання по РСЗВ не сталось — замість нього знищили макет.

Нагадуємо, російські добровольці, які воюють на боці ЗСУ, 13 березня звернулись до очільників Курської та Бєлгородської областей. Напередодні, 12 березня, сталась надзвичайна подія у Іванівській області: стався вибух за 2 км від військового аеродрому.