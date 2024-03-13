ЗС РФ скинули авіабомбу на Вовчанськ: під завалами можуть бути люди, — поліція

Окупанти пошкодили двоповерховий житловий будинок у Вовчанську, що на кордоні з Російською Федерацією. На місці влучань працюють екстрені служби, повідомили в Харківській ОВА і обласній поліції.

Російська армія обстріляла керованою авіаційною бомбою місто Вовчанськ у Харківській області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, під ударом опинився житловий будинок.

"О 15:00 окупант здійснив обстріл Вовчанська керованою авіаційною бомбою. Внаслідок ворожої атаки пошкоджений двоповерховий житловий будинок та споруди поруч", — написав він.

На момент оприлюднення інформації Синєгубовим о 16:12 інформації про постраждалих не було.

Голова Харківської ОВА додав, що на місці влучань працюють екстрені служби.

Водночас поліція Харківської області у Facebook повідомила, що під завалами можуть знаходитися люди. Правоохоронці також заявили, що, за попередніми даними, удар по Вовчанську був нанесений керованою авіабомбою.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Кривому Розі до п'яти зросла кількість жертв ракетного удару, який здійснила Росія 12 березня. 14 жовтня у місті оголосили днем жалоби за загиблими.

У ніч на 13 березня російські війська атакували Сумську область дронами-камікадзе Shahed. Загинуло двоє людей.