Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: зросла кількість загиблих (фото)

14 березня у Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими, заявив Олександр Вілкул.

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У Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок ракетного обстрілу російської армії 12 березня загинуло 5 людей. Про це написав голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.

Раніше було відомо про чотирьох жертв. За словами Вілкула, тіло п'ятої людини знайшли при розборі завалів.

"На жаль, вже п'ятий загиблий унаслідок вчорашньої ракетної атаки. Чоловік. Був виявлений при розборі завалів на одному з поверхів. Співчуття рідним. Смерть ворогам", — повідомив Вілкул.

Також він зазначив, що у четвер, 14 березня, у Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої терористичної атаки.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що у місті триває ліквідація наслідків ракетного удару. Комунальники прибирають уламки.

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

"Розгорнуті пункти обігріву. А ще – штаби поліції, місцевої влади, благодійних фондів. Люди можуть звернутися по допомогу щодо розселення, отримати будматеріали, аби закрити понівечені вікна і двері. Створені групи з фіксації руйнувань, яких завдали окупанти", — повідомив очільник ОВА.

Він нагадав, що постраждалі можуть скористатися програмами підтримки від держави.

300 тисяч гривень можуть отримати сім'ї тих, хто втратив рідну людину.

Також власники потрощеного житла можуть отримати грошову компенсацію через програму єВідновлення. Податися на неї можна через "Дію".

Нагадаємо, увечері 12 березня Збройні сили Російської Федерації вдарили ракетами по Кривому Рогу. Місцева влада заявила про три влучання. Ворожа ракета потрапила у житлову дев'ятиповерхівку.

У ніч на 13 березня російські війська атакували Сумську область дронами-камікадзе Shahed. У Сумах з-під завалів п’ятиповерхівки рятувальники дістали тіло загиблої людини.