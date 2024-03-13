У HIMARS не влучили: експерти розкрили брехню про знищення української РСЗВ (відео)

Російські пропагандисти продублювали інформацію Міноборони РФ про нібито знищену HIMARS. Але на відео помітно, що установка перебувала щонайменше за 20 метрів від точки вибуху.

Міністерство оборони РФ 12 березня бравурно повідомило про знищення на фронті української РСЗВ М142 HIMARS, опублікувавши відповідне відео з безпілотника. Однак оглядачі Bulgarian Military, переглянувши відеоролик, зазначили, що між установкою і місцем вибуху можна побачити помітно великий простір, тому про повне знищення HIMARS не може бути й мови.

Пафосні заяви про нібито чергову американську РСЗВ, яку союзники надали Україні, швидко рознесли російськими пропагандистськими каналами. Цікаво, що профільні російські Telegram-канали й військкори не спромоглися детально проаналізувати відео від Міноборони і висунути хоч якісь припущення. Замість цього продублювали інформацію про "знищення".

Зі свого боку автори огляду звернули увагу на відкрите розташування HIMARS, позбавлене будь-яких природних укриттів, як-от листя або пагорби, а також на те, що на момент вибуху установка перебувала на відстані щонайменше 20 метрів.

"Всупереч драматичному крещендо відеоролика, ракета вибухає на відстані щонайменше 20 метрів від наміченої цілі", — пишуть експерти.

Вони припустили, що по-перше, навіть якщо це був удар ОТРК "Іскандер", то, враховуючи 20-метрову відстань, вкрай малоймовірно, що ракета повністю нейтралізувала американську систему. По-друге, на думку незалежних аналітиків, HIMARS могла отримати пошкодження, але зберегти свій бойовий потенціал. Крім того, існує й така версія — можливо, на відео був не справжній HIMARS, а всього лише переконливий муляж.

Установка HIMARS перебувала приблизно за 20 метрів від вибуху

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко повідомив, що Збройним силам РФ, ймовірно, вдалося знищити на полі бою РСЗВ М142 HIMARS, яка була передана для ЗСУ американськими партнерами. За його словами, насправді знищення російськими військами цієї РСЗВ — це не досягнення, а ганьба.