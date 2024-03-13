Російські окупанти зменшили кількість своїх кораблів біля Кримського мосту, — Атеш (фото)

За інформацією підпілля, наразі у районі Кримського мосту можна спостерігати виключно плавзасоби берегової оборони ЧФ РФ, які стоять на бойовому чергуванні, аби убезпечити міст від українських морських дронів.

Українські партизани з руху спротиву "Атеш" повідомили актуальну інформацію щодо ситуації біля Кримського моста. Про це учасники руху 13 березня повідомили у власному телеграмі-каналі.

За даними партизан, вони мали на меті отримати актуальну інформацію про стан споруди, припортову інфраструктуру, розміщення ППО для планування майбутніх операцій Сил оборони України.

Фото: Telegram/Атеш Фото: Telegram/Атеш

"Окупанти суттєво знизили кількість військових кораблів, які проходили через Керченську протоку. Зараз у районі мосту можна спостерігати виключно плавзасоби берегової оборони ЧФ РФ, які стоять на бойовому чергуванні для того, щоб убезпечити об'єкт від українських підводних дронів", — повідомляє "Атеш".

Кримські партизани вважають, що Кримський міст повинен бути зруйнований.

Фото: Telegram/Атеш Фото: Telegram/Атеш

"Разом з вами ми зможемо остаточно його знищити. Тим самим зупинимо військове постачання рашистів на півдні України", — йдеться у повідомленні.

При цьому члени "Атеш" підкреслили, що інформація, яку вони отримали, була оброблена та передана Силам оборони України.

Фото: Telegram/Атеш Фото: Telegram/Атеш

11 березня директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих пояснив, що зарадити знищенню Чорноморського флоту росіяни можуть, лише евакуювавши всі судна з окупованого Криму.

Нагадаємо, 5 березня стало відомо, що росіяни налагодили виробництво безпілотних літальних апаратів у Санкт-Петербурзі. Партизани зауважили, що в них є "очі" на більшості стратегічних підприємствах ворога, які виконують замовлення Міністерства оборони, тому є можливість оперативно реагувати на ситуацію та своєчасно передавати інформацію.