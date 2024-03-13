"Критичне ураження на рівні полку": у 3-й ОШБр розповіли про втрати ЗС РФ під Авдіївкою

Захисники продовжують "стирати ворожу піхоту, відбивати штурми й не дозволяють окупантам здійснити прорив углиб зайнятої оборони", заявили в бригаді.

Третя окрема штурмова бригада ЗСУ продовжує ліквідацію ворога на Авдіївському напрямку після виходу з міста Авдіївка та звільнення Красногорівки у Донецькій області. Про це йдеться у повідомленні Третьої ОШБр у Telegram у середу, 13 березня.

Станом на зараз на рахунку підрозділів бригади: понад 500 знищених окупантів, до двох десятків ворожих броньованих машин і танків, а також зенітно-ракетний комплекс (ЗРК), артсистеми, самохідна артилерійська установка (САУ) та значна кількість автотехніки росіян.

"За чисельністю втрат, противнику було завдано критичного ураження на рівні полку, але переважаючі кількісно Збройні сили Російської Федерації не відступають", — йдеться у повідомленні.

Cитуація на Авдіївському напрямку станом на 13 березня Фото: deepstatemap.live

У Третій ОШБр констатували, що бойова ситуація залишається надскладною.

Утім, попри це бійці підрозділів бригади продовжують "стирати ворожу піхоту, відбивати штурми й не дозволяють окупантам здійснити прорив углиб зайнятої оборони на Авдіївському напрямку".

Нагадаємо, 13 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на східному фронті продовжує залишатися складною. За його словами, існує ймовірність, що ворожі підрозділи почнуть просуватися.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що російські окупанти і далі намагаються просунутися на Авдіївському напрямку і захопити село Бердичі Ясинуватського району. Вони маневрують, щоб зайти з флангів.