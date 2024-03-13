"Готові прийняти": у Раді знайшли консенсус щодо законопроєкту про мобілізацію, — ЗМІ (Оновлено)

За інформацією джерел у ВР, станом на початок лютого голосів для підтримки будь-якої версії законопроєкту всередині парламентської монобільшості не вистачало, проте наразі вони вже готові ухвалити законопроєкт в цілому.

Законопроєкт про мобілізацію може бути ухвалений на сесійному засіданні Верховної Ради найближчими днями. Про це повідомив 13 березня сайт NV, посилаючись на власні джерела.

За інформацією видання, у фракції "Слуга народу" узгодили остаточну версію законопроєкту, тож коаліція готова голосувати. Як повідомив редакції представник монобільшості у парламенті, туди не ввійшли норми, що були запропоновані Кабінетом Міністрів щодо низки обмежень для ухилянтів.

Як стало відомо NV одразу від кількох джерел серед керівництва "Слуг народу", у фракції жваво обговорювали документ, особливо у частині обмежень. Станом на початок лютого голосів для підтримки будь-якої версії законопроєкту всередині монобільшості не вистачало, проте наразі вони вже готові "ухвалити законопроєкт в цілому".

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Через деякий час видання відредагувало свою публікацію, зазначивши, що в "Слузі народу" поки що не погодили остаточну версію законопроєкту.

Чому "Слуги народу" перенесли вже три засідання

Як переконаний народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, у владної фракції немає голосів, і це – єдина відповідь, чому засідання переносять.

Проте голова фракції Давид Арахамія запевняє, що причина зовсім в іншому — потрібно було поїхати на фронт. Однак Верховна Рада вже третій тиждень поспіль простоює. Неочікувано для самих нардепів парламент скасував одразу три засідання, призначені на 6-8 березня. Наступне має відбутися 14 березня, і на порядку денному – нелегітимні вибори в Росії. Водночас вже зараз у Раді лежать декілька важливих законопроєктів – мобілізація, правки до якої зараз розглядають у комітеті, та заборона діяльності московського патріархату в Україні.

Як зауважує співрозмовнк видання Liga.net у фракції монобільшості, насправді це реакція на так званих "правкотерористів", тобто тих нардепів від опозиції, які "вимагали необмежені відрядження за кордон". А поки цього не буде – нібито погрожували ставити на голосування кожну правку, зокрема до згаданих проєктів.

Ухвалення деяких законів підв'язане ще й під те, що уряд обіцяв в рамках євроінтеграції і запуску переговорної рамки з ЄС, а також з виконанням умов МВФ і Світового банку.

Нагадаємо, що у середу, 13 березня, у комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки мали продовжити розгляд законопроєкту про мобілізацію, проте засідання не відбулось. За словами секретаря комітету Романа Костенка, дата наступного засідання комітету невідома.

"Монобільшість останній рік дає до 170 голосів в середньому. І це означає, що "Слузі народу" потрібна коаліція. Поки вони створили негласну – з ОПЗЖ. Але вони будуть нести за це політичну відповідальність", — зазначає Костенко.

11 березня народний депутат від "Слуги народу" і голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомив, що до кінця березня у парламенті може з'явитися законопроєкт про економічне бронювання.