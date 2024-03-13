"Вразило дуже сильно": медик розповів, як з Бахмута вивозили важко поранених дітей

Хлопчикам було 3 і 4 роки, а їхні батьки, за словами бойового медика, були соціально запущеними. Один із хлопчиків помер після поранення.

Через те, що батьки вчасно не евакуювали двох своїх синів із Бахмута під час боїв за місто, вони постраждали під час обстрілів. Цю історію пригадав в інтерв'ю ТСН військовий медик, у цивільному житті заступник мера Коломиї, Олег Токарчук.

За його словами, у місті лишалася неблагонадійна родина з неповнолітніми дітьми, вони не захотіли вивозити дітей в безпечне місце.

"Зараз я згадую, це було двоє дітей у Бахмуті. Маленьких дітей, 3 і 4 роки. Це одна сім'я, батьки такі соціально запущені були. Вони, щоб ви розуміли, батьки залишилися в Бахмуті, а у нас там цивільні лікарні. А дітей ми терміново повезли на Дніпро. І там одна дитина померла, це точно я знаю. Батьки навіть не збиралися виїжджати", – згадує медик.

Олег Токарчук наголосив, що віськові медики намагалися врятувати цих хлопчиків.

"Мене, як дитячого травматолога, це насправді вразило дуже сильно. І ми так з командою працювали з цими дітьми, ми їх стабілізували. Взяли нашу дихальну апаратуру і повезли до Дніпра цих дітей", – сказав він.

Нагадаємо, що 12 березня, окупанти атакували місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. На цей час відомо про 5 загиблих і 46 поранених. Серед них близько десяти дітей.

Також повідомлялося, що Shahed влучив у багатоповерхівку в Сумах. З-під завалів зруйнованого під’їзду у Сумах дістали п’ятьох дітей, які дістали різні поранення.