"Вручення" повісток телефоном, поштою і через родичів: чи обов'язково приходити у ТЦК

Юрист Костянтин Грітчин розібрав випадки, коли сповіщення від військкомату не зобов’язує на нього реагувати. Також експерт пояснив, чи можуть військовозобов’язаного мобілізувати "заочно".

В Україні триває загальна мобілізація і громадянам вручають повістки, але не в усіх випадках документ вважається законним та зобов’язує прийти у ТЦК. Про це детально розповів юрист Костянтин Грітчин.

Виклик у ТЦК телефоном — це законно?

Військкомат може викликати військовозобов’язаного для виконання обовʼязку щодо військового обліку — уточнення даних та проходження медичного огляду. Якщо запрошення проігнороване, за це може загрожувати адміністративна відповідальність — штраф від 3400 до 5100 гривень.

Однак повістку не можуть вручити поштою, якщо йдеться не про рекомендований лист. Так само зміст запрошення не можуть передати телефоном.

Людину можуть мобілізувати "заочно"?

Для мобілізації обов’язково передбачена особиста явка призовника. Перед відряджанням у військову частину він має оновити дані про себе та пройти ВЛК. Рішення про саму мобілізацію має бути вручене під підпис — вже після медогляду.

Якщо уявити, що у ТЦК вже "заочно" ухвалили рішення про мобілізацію людини, яка навіть не приходила за повісткою, її все одно не вийде притягнути до відповідальності. Склад злочину за статтею про ухилення від призову був би відсутній.

Як відбувається законне вручення повістки?

Повістку за законом можуть вручити через відповідні органи місцевого самоврядування, а також керівників підприємств, установ та організацій (у тому числі закладів освіти). Також запрошення до ТЦК можуть видати безпосередньо його працівники.

Якщо повістка надійшла на підприємство, відповідальний за ведення військового обліку зобов'язаний її вручити під підпис. В разі відмови працівника складається відповідний акт, який відправляється у військкомат.

Є два варіанти розвитку подій у випадку законного вручення повістки:

вона отримана під підпис;

особа відмовилась, тому був складений акт з підписами уповноважених осіб та свідків.

Якщо повістка була незаконною, у ТЦК можна не йти?

Якщо даних про вручення повістки немає, довести вину особи у відмові від неї неможливо. Тобто залишені у поштовій скрині або дверях запрошення, виклики телефоном та вручені через родичів повістки не вважаються насправді врученими та правомірними. Явка у військкомат після такого сповіщення не обов’язкова.

Однак повістка — не єдина причина, яка зобов’язує військовозобов’язаного завітати у військкомат. Також кожен такий громадянин має періодично проходити ВЛК і оновлювати дані про себе. Мало того, з 30 грудня 2022 року на подання документів про підставу для отримання відстрочки дається 7 днів.

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