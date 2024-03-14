Ворог намагається атакувати: окупанти не можуть просунутися під Бахмутом, — ЗСУ

За словами глави прес-служби 26-ї артилерійської бригади ЗСУ Олега Калашникова, на цьому напрямку російська артилерія працює постійно — і вдень, і вночі.

Російські війська стикаються зі складнощами в просуванні у напрямку до Бахмута Донецької області. Українські захисники успішно перешкоджають прогресу окупантів. Проте обстановка на цьому сегменті фронту продовжує залишатися високонапруженою та інтенсивною. Про це повідомив голова пресслужби 26 артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашников під час телемарафону.

Зазначається, що "противник не зміг просунутися вздовж будь-яких ділянок Бахмутського фронту". Проте окупаційні сили все ще здійснюють атаки на кількох передових позиціях.

"У напрямку Часового Яру — це Богданівка. Саме вона потерпає від постійних штурмів. Це Іванівське, яке прикриває трасу 0504 на Костянтинівку. Тут ворог також намагається нас постійно контратакувати, штурмувати. Не дає спокою Кліщіївці та Андріївці. Тут продовжуємо спостерігати потужні спроби вибити нас із позицій", — розповів Калашников.

Згідно із заявою військового, російська артилерія діє безперервно як вдень, так і вночі. Крім того, загарбники застосовують фугасні авіаційні бомби.

Нагадаємо, 11 березня екс-заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів, що українським військовим потрібно перейти від оборони до наступу, щоб перехопити ініціативу на фронті в російських окупантів. За його словами, зараз ворог просувається тільки на тактичному рівні.

8 березня командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш повідомив, що на Бахмутському напрямку помітили додаткові резерви ЗС РФ. Ворог хотів спробувати атакувати нові населені пункти.