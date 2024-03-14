Склади БК та автоматні черги: ЛСР та РДК показали бої у Тьоткіно і Грайвороні (відео)

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков замовчує стрілецький бій, який триває у Грайвороні. Тим часом очільник Курської області Роман Старовойт запевняє, що ЗС РФ вже впорались з "диверсантами".

Під час бойових дій у Тьоткіному в Курській області проукраїнські російські добровольці з Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) знищили два склади БК ЗС РФ. Для спецоперації використали дрон, який простежив за рухом БТР-80, і скорегував удар артилерії. Про деталі рейду добровольців ідеться у дописі, опублікованому у Telegram-каналі ЛСР.

У дописі вказується, що удар по складах завдали "філігранно". Також згадали, що ЗС РФ регулярно влучають у цивільні об'єкти на території України, тоді як добровольці влучили виключно по військових.

На відео, розміщеному ЛСР, спершу показують роботу розвідувального безпілотника. Спершу у поле зору БПЛА потрапив російський БТР-80, який прибув до складів, щоб отримати нову партію БК. Наступні кадри показують, де саме ворог ховає снаряди. Після цього по них завдають кілька артилерійських ударів: з'являється білий димок, потім — хмара чорного диму.

Тьоткіне — село у Курській області, розташоване за кілька кілометрів від українського кордону в Сумській області. За 130 км на південний схід — російське місто Грайворон у Бєлгородській області, куди також дістались добровольці. На відео з місця подій, опублікованих у соцмережі Х, можна почути гучну стрілянину під час стрілецького бою.

Рейд РДК та ЛСР — деталі

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков не інформував населення про бої під Грайвороном. Поки що він розповідає виключно про роботу сил ППО, які знешкодили 10 українських безпілотників. Губернатор Курської області Роман Старовойт визнав, що на територію регіону начебто намагались прорватись "українські терористи і ДРГ". Також попередив, що область атакують зграї БПЛА.

Рейд РДК та ЛСР - бойові дії 14 березня Фото: Google Maps

Зазначимо, рейд бійці Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та "Сибірського батальйону" почався 12 березня — саме тоді російське населення почало публікувати кадри з рухом бронемашин і звуками стрілянини. У Telegram-каналах проукраїнських сил опублікували заяву, що вони намагатимуться "взяти участь" у так званих виборах президента РФ. Також вони закликали місцеву владу почати евакуацію, бо бойові дії будуть продовжуватись.

Нагадуємо, 13 березня добровольці опублікували кадри бойових дій у Тьоткіно — показали, як підбивають БТР. Тоді ж у мережі з'явились відео з лісу під Шебекіно: росіяни показали росгвардійців, які лежать посеред дерев.