Обстріл житлового будинку в Сумах: кількість загиблих збільшилася, тіло дістали з-під завалів (фото)

За словами спікера ДСНС Сумської області Олега Стрілки, кількість людей, які можуть перебувати під завалами будинку, поки невідома.

У четвер, 14 березня, у Сумах було відновлено пошукові операції на місці, де російський дрон-камікадзе влучив у багатоповерхову будівлю. Уранці рятувальники виявили тіло чоловіка під уламками після кількох годин пошукових робіт. Про це повідомив речник ДСНС в області Олег Стрілка в коментарі виданню "Суспільне".

Він зазначив, що кількість загиблих від ворожої атаки збільшилася до трьох осіб. Також поранення дістали ще 14 осіб.

"З шостої ранку всі роботи відновлено — інженерна, важка техніка на місці. Рятувальники знову продовжують розбирати руйнування. Є інформація, що під завалами можуть бути люди", — зазначив він.

Через деякий час після руйнування, з-під завалів вдалося витягти ще одне тіло загиблого.

Надзвичайники зазначають, що наразі невідома точна кількість людей, які можуть опинитися під завалами будинку. Після удару 13 березня їм вдалося витягти з-під уламків тіла двох загиблих.

"Учора близько 20:00 роботи були тимчасово призупинені, проте залишалася наша пожежна техніка, тому що була загроза повторного виникнення загорянь. Коли щось загорялося — ми ліквідовували", — додав Олег Стрілка.

У Сумах під завалами будинку ще можуть перебувати люди

Що відомо про обстріл Сум

У ніч на 13 березня російські війська атакували Сумську область дронами-камікадзе Shahed. Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу в Сумській області о 01:27 ночі. Пізніше з'явилася інформація, що жителі Сум чули щонайменше два вибухи.

23 березня в ДСНС писали, що на місці розбору завалів у п'ятиповерховому житловому будинку рятувальники деблокували тіло людини. У пресслужбі заявили, що під завалами ще можуть перебувати люди.