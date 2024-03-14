Удари ПТРК і дронів ЗС РФ. Пʼять ситуацій, коли життя бійців зберігала бронетехніка (відео)

Українська та західна техніка, яку отримали Сили оборони, вже неодноразово рятувала життя бійцям. Фокус зробив добірку, моментів, коли різна бронетехніка витримувала удари ворога.

За час бойових дій в Україні неодноразово траплялися випадки, коли техніка рятувала життя бійців. Танки витримували FPV-дрон, артилерія — "Ланцети". Таких ситуацій було вже доволі багато, тож Фокус склав добірку таких подій.

Російсько-українська війна трансформувалася, на полі бою постійно присутні безпілотники, які можуть фіксувати пересування техніки як безпосередньо на лінії зіткнення, так і в тилу. Російські окупанти мають кілька ефективних засобів ураження: дрон-камікадзе "Ланцет", "Куб-БЛА" і FPV-дрони. Іранські "Шахеди" на позиціях майже не використовуються. Проте українське озброєння витримували не тільки дрони, але й протитанкові засоби.

Український "Булат" витримав влучання двох дронів-камікадзе

В листопаді 2023 року в соціальних мережах зʼявилось відео, на якому українські танкісти показують місця ураження танка FPV-дронами. По кадрах видно, що удари прийшлися по башті і моторному відділу. Серед пошкоджень видно, що постраждали радіатори двигуна 5ТДФМ, але загалом силова установка не отримала сильних ушкоджень.

Також витримав удар український динамічний захист "Ніж", який прийняв удар на себе в башті. Він в рази ефективніший за радянський "Контакт".

Відео ураження дронів і наслідків

Динамічний захист "Ніж" до початку повномасштабної війни в Україні встановлювали на Т-64БМ "Булат" і Т-84.

Порівняння ДЗ і їхнього захисту від різних засобів ураження

"Ланцет" атакував українську САУ "Богдана" — екіпаж врятовано

Єдина українська 155-мм САУ "Богдана" постійно доопрацьовується. Якщо на початок повномасштабної війни була лише одна машина на базі шасі "КрАЗ", то зараз вона вже серійно виготовляється на різних шасі. Одне з них виробляє "Українська бронетехніка". Саме таку машину атакував дрон-камікадзе "Ланцет" 15 лютого 2024 року. Бронекапсула кабіни витримала удар, і як заявляє виробник, екіпаж було збережено.

Ураження САУ "Богдана" російським "Ланцетом" Фото: скриншот

"Як видно з фото та відео, оприлюднених військовими, "Богдана" отримала суттєві пошкодження, але броня змогла витримати "удар" і тим самим врятувати життя розрахунку", — написали у компанії.

За даними Oryx, за весь час було уражено тільки одну САУ "Богдана" 3.0. Вона була пошкоджена, а не знищена.

Leopard 2A6 витримав удар протитанкової ракети

Україна отримала 18 танків Leopard 2A6 від Німеччини і Португалії. Одна із машин витримала удар протитанкової зброї. Відповідні світлини в січні 2024 року зʼявились в Х (раніше Твіттер). Під час одного з репортажів було показано танк Leopard 2A6. Дослідники виявили на ньому сліди від того, що може бути кумулятивним струменем, який поцілив борт башти. Проте машина і екіпаж не втратили боєздатності. До того ж Leopard 2A6 має посилений захист башти, якщо його порівнювати з версіями 2A4, які є масовішими в ЗСУ.

Сліди від ураження на борту башти Leopard 2A6 Фото: скриншот

Також дослідники вважають, що від кумулятивного струменю не постраждав прицільний комплекс, на якому теж є сліди від ураження.

Американський MaxxPro витримав танковий удар і ПТУР

Сполучені Штати в межах військової допомоги передавали Силам оборони сотні одиниць техніки і озброєння. Серед них були і броньовики типу MRAP MaxxPro. В квітні 2023 року ЗМІ опублікували відео українських військових. Вони стверджують, що броньовик витримав влучання танкового снаряда і ПТУРа. Екіпаж залишився живим. Бійці кажуть, що ушкодження стосувалися тільки двигуна.

Броньовик має бронювання 1 та 2 категорії стандарту STANAG 4569. Він гарантовано захистить від осколків від 155-мм снаряду на відстані 60 метрів й витримає підрив на міні до 8 кг у тротиловому еквіваленті.

Український БТР-4Е витримав удар ПТУР

Розробка харківських інженерів БТР-4Е неодноразово демонструвала високий рівень захисту. У ході боїв бійці ЗСУ показали, як бронетранспортер витримав удар протитанкової керованої ракети. По корпусу машини була рознесена протикумулятивна решітка. Вона має "різати" реактивну гранату. Коли вона її "ріже", то замикає електричний ланцюг, у якому виникає коротке замикання, і, відповідно, імпульс не проходить від носової частини гранати до хвостової. Таким чином кумулятивний струмінь не активується.

БТР-4Е відрізняється від базової версії бойовим модулем БМ-7 "Парус". Загалом харківський БТР може мати різні варіанти бойових модулів, а у 2017 була продемонстрована версія БТР-4МВ1 з іншим компонуванням. Єдиний зразок також боронить Україну.