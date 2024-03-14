"Це критичний момент": Столтенберг закликав НАТО не дати Путіну здобути перемогу у війні

За словами генсека Альянсу, країни блоку мають забезпечити Київ усім необхідним якнайшвидше.

Члени НАТО повинні оперативно надати Україні додаткову військову підтримку, щоб запобігти можливим негативним наслідкам, пов'язаним із потенційною перемогою Росії у війні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу.

Він зазначив, що українцям необхідні додаткові боєприпаси, оскільки у них достатньо мужності, але недостатньо бойового спорядження.

"Разом ми здатні забезпечити Україну всім необхідним. Нам потрібно проявити політичну волю, щоб зробити це", — заявив генсек.

Столтенберг наполягав на тому, що країни НАТО повинні "швидко і рішуче діяти", оскільки затримка може призвести до "реальних наслідків на бойовій ділянці".

"Це критичний момент. Буде серйозною історичною помилкою дозволити Путіну взяти гору", — сказав він.

Нагадаємо, що Пентагон анонсував перший пакет військової допомоги у 2024 році. Україна отримає озброєнь на 300 млн доларів. У Міноборони США під час брифінгу пояснили, звідки взялися кошти попри відсутність рішення Конгресу.

7 березня Джон Кірбі заявив, що Штати шукають інші можливості для підтримки України через затягування з рішенням про допомогу.

3 березня ЗМІ писали, що за допомогу Україні в Конгресі проголосують до середини березня — початку квітня.