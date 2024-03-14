Приклад асиметричної війни: нардеп Костенко пояснив атаки СБУ на ключові галузі РФ (відео)

Удари дронів СБУ вже принесли суттєві результати, які впливають на економіку РФ. Зокрема, експорт нафти РФ зменшився на 30%, говорить депутат.

Служба безпеки України проводить системну роботу з підриву ключових галузей Росії, які приносять ворогу кошти для ведення війни проти України. Про це сказав "Фактам" секретар комітету Верховної Ради з питань безпеки і оборони Роман Костенко.

Він підкреслив, що останні удари по – це частина загального задуму Служби Безпеки по знищенню інфраструктури ворога.

"СБУ вже давно і систематично завдає ці удари. Експорт нафти РФ зменшився на 30%. Це має бути наша мета — перенесення війни на територію РФ. Під прицілом СБУ будуть і інші об’єкти росіян. Це успішний напрямок і приклад асиметричної війни. Таку ж асиметричну війну СБУ веде на морі за допомогою морських дронів", – вважає нардеп.

За його словами, удари дронів СБУ вже принесли суттєві результати, які впливають на економіку РФ і на її експорт.

"Ми бачимо, що підвищуються ціни на пальне та у середині РФ. Крім того, на переробних підприємствах росіян іноземне обладнання, а його відновлення займе значну кількість часу через санкції", – сказав Костенко.

Він зазначив, що кожна операція з БпЛА ретельно планується українською стороною, перед запуском йде серйозний етап розвідки і збору інформації.

"Виявляються найбільш вразливі частини об'єкта. Плануються маршрути обходу ППО. Це дуже складна операція і кропітка робота професіоналів СБУ", – резюмував Роман Костенко.

Нагадаємо, що за словами журналістів західних ЗМІ, мета ударів по нафтопереробних заводах глибоко на території Росії — відібрати ресурси ворога і зменшити потік нафтодоларів і палива.

Раніше повідомлялося, що обʼєкти, які атакували українські БПЛА 13 березня, становлять 12% потужностей Росії.