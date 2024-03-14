"Виборчий фарс": на окупованих територіях голосуватимуть мігранти з Центральної Азії, — ЦНС

За даними Центру національного спротиву, з квітня 2022 року росіяни звезли на тимчасово окуповані території понад сто тисяч іноземців.

Окупанти мають намір залучити до так званих "виборів президента РФ" на тимчасово окупованих територіях України мігрантів з Центральної Азії. Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС) у четвер, 14 березня.

За відвідини "виборчих дільниць" іноземцям обіцяють додатковий вихідний.

"Вже з 15 березня на ТОТ стартує виборчий фарс, який ігнорує переважна кількість місцевих. Для завищення явки ворог дозволив голосувати без паспортів, й тепер поставив план перед будівельними компаніями щодо відправки на голосування мігрантів", — заявили в Центрі.

У ЦНС нагадали, що росіяни звозять мігрантів на захоплені території ще з кінця 2022 року. Загалом на тимчасово окупованих землях уже понад 100 тисяч іноземців.

"Всі, хто допомагає "легалізовувати" окупацію на ТОТ понесе за це відповідальність", — наголосили у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, 11 березня Маріупольська міська рада повідомила, що у місті проходить так зване дострокове "голосування" на виборах президента РФ. Мобільні групи дільничних комісій їздять по місту й у дворах влаштовують "виборчі дільниці".

У Латвії перевірятимуть законність перебування громадян РФ, які прийдуть на виборчі дільниці у Ризі 17 березня. Якщо поліція зафіксує порушення правил проживання в Латвії, то країна розпочне процедуру депортації.