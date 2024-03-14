Президент Литви назвав війну Росії проти України вирішальним етапом історії та пригадав Гітлера

Очільника Кремля Науседа порівняв з вождем Третього рейху Гітлером, оскільки "замирення" землями Чехословаччини спровокували світову трагедію.

Світ у зв’язку з війною Росії проти України нині на вирішальному етапі історії. Таку думку у сервісі мікроблогів Х висловив президент Литви Ґітанас Науседа.

Він наголосив на тому, що жодна з європейських держав зараз не може бути в безпеці. Політик наголосив на тому, що спільна підтримка Заходу має зупинити Росію саме в Україні.

Науседа пригадав події Другої світової війни. Президент Литви зазначив, що спроба "замирення" лідера Третього рейху Адольфа Гітлера землями Чехословаччини призвела ще до світової трагедії.

Цього разу, на думку литовського лідера, очільник Кремля Володимир Путін також дотримуватиметься тієї ж парадигми, оскільки на країнах Балтії чи Польщі він спинятися не збирається.

Війна Росії проти України та заяви Науседи

Президент Литви Ґітанас Науседа в розмові із журналістами в Парижі заявив, що розмови про те, аби відправити іноземні війська в Україну тривають, і Заходу необхідно перестати малювати "червоні лінії". За його словами, він повністю підтримує дискусію про те, що, можливо, західні війська відправляться в майбутньому в Україну для навчань. Таку ідею схвалюють і її мають далі обговорити.

У грудні Науседа заявив, Литва допускає можливу агресію РФ проти НАТО, якщо Захід припинить допомогу Україні. Президент країни Гітанас Науседа впевнений, що якщо ЗС РФ не зможуть повернути на передовій усе у свій бік — росіяни надовго "застрягнуть" і не зможуть воювати на кількох фронтах.

У червні Науседа вимагав від НАТО гарантій для України. Він закликав блок до дій, адже Північноатлантичний альянс регулярно говорить про те, що двері для Києва залишаються відчиненими, проте настав час перейти до рішучих кроків.

Нагадаємо, 14 березня в ПС ЗСУ підтвердили роботу ЗРК Patriot на прифронтових територіях. Для протидії ворожій тактичній авіації Повітряні Сили залучають усі доступні засоби та інструменти. Українські війська намагаються на відстані тримати літаки РФ.