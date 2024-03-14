У Бєлгороді після ранкових вибухів закрили всі ТЦ, губернатор записав звернення (відео)

Місцева влада закликала громадян не покидати власних домівок і відкласти усі поїздки "на один чи два дні". За даними губернатора, загинуло двоє людей.

У російському Бєлгороді місцева влада прийняла рішення закрити усі торгові центри. Губернатор області В’ячеслав Гладков записав відеозвернення до місцевих жителів з проханням залишатися вдома і уникати будь-яких поїздок.

Зі слів Гладкова, припинити роботу ТЦ просили самі містяни. Попередньо заклади будуть закриті до кінця четверга, 14 березня. Чи відкриють ТЦ наступного дня буде залежати від оперативної ситуації.

Російські ЗМІ поширили повідомлення низки ТЦ. Зокрема закрилися "МегаГрінн", "СітіМолл" та "Ріо". В останньому заявили, що рішення припинити роботу ухвалили на основі "рекомендацій" місцевої влади.

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"У нас дві людини загинули, пересуваючись на своїх особистих машинах. Розумію, що повністю виключити пересування у транспорті неможливо, але будьте, будь ласка, обережні. Якщо є хоча б найменша можливість, то перенесіть цю поїздку на один чи два дні", — написав губернатор.

Нагадаємо, 14 березня у Бєлгороді прогриміли вибухи. Місцева влада заявила, що протиповітряна оборона нібито знищила десять повітряних цілей.

Командир РДК Денис Рекс опублікував відеозвернення до жителів Курської та Бєлгородської областей, у якому закликав людей евакуюватися, оскільки протягом півтори години будуть завдаватися удари по військових об'єктах у регіонах.

У селі Сподарюшино Бєлгородської області військові ЗС РФ вивісили білий прапор та здалися в полон бійцям Легіону "Свобода Росії" та Російському добровольчому корпусу.