У РФ аварійну посадку здійснив військово-транспортний літак А-12, — росЗМІ (фото)

Російські медіа пишуть, що причиною екстреного приземлення стала нібито "несправність стійки шасі".

У Воронезькій області російський військово-транспортний літак Ан-12 здійснив аварійну посадку. Про це в четвер, 14 березня, повідомив російський телеграм-канал ASTRA.

Про аварійну посадку літака в Борисоглібську стало відомо з повідомлень у місцевих ЗМІ та соцмережах.

Фото: Google Maps

"Очевидці зазначають, що перед посадкою повітряне судно виконувало маневри над містом, вочевидь, готуючи складну процедуру приземлення через несправність", — пише російський сайт Avia.Pro.

За попередніми даними, до місця події було направлено щонайменше 20 пожежних розрахунків, включно з підрозділами з прилеглих муніципалітетів.

Причиною аварійної посадки називають несправність стійки шасі. Повідомляють, що ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вранці в четвер, 14 березня, в Магаданській області РФ розбився військовий вертоліт Мі-8, на борту якого перебували 20 робітників одного з місцевих рудників на Крайній Півночі Росії. Рейс проходив у складних метеоумовах. Щонайменше двоє з них загинули. Серед основних версій катастрофи розглядають технічну несправність і помилку пілотування в складних метеоумовах.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що в Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. Після зльоту загорівся двигун літака, після чого частина від нього відвалилася. Борт виявився наполовину зруйнованим. Екіпаж намагався здійснити аварійну посадку, однак не зміг.