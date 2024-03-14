"Забув" про рейд РДК та ЛСР: Путін погрожує новою зброєю і ядерною установкою в космосі

Лідер Кремля Володимир Путін гарантував, що не буде нападати на Західну Європу чи розміщувати ядерну зброю у космосі. При цьому заявив, що у ЗС РФ скоро буде нова зброя, яку "усі побачать".

Росія виділить додаткове фінансування на добудову ядерного комплексу, який діятиме в космосі. Крім того, триває розробка нової зброї для ЗС РФ, про яку світ незабаром дізнається. Також росіяни мають радіти покращенню ситуації в економіці, а у Кремлі мовчать про події у прикордонних областях. Основні тези заяви президента РФ Володимира Путіна, зроблені 14 березня, розповіло росЗМІ "РИА Новости".

Путін виступив зі зверненням до Федеральних зборів Державної думи РФ. Під час виступу він жодним словом не згадав про негаразди в Бєлгородській та Курській областях, де третю добу триває рейд добровольців. Натомість очільник Кремля згадав про ядерні погрози, ідеться у дописі "РИА Новости".

Заяви Путіна з погрозами:

"стратегічні ядерні сили РФ перебувають у стані повної готовності";

"продовжується робота над новою зброєю, скоро про неї почують";

Росія гарантує, що не планує розміщувати ядерну зброю в космосі, а також не нападатиме на Європу.

Заяви Путіна - тези про ядерні ракети та нову зброю Фото: Скриншот

Заяви Путіна — деталі виступу 14 березня

У Telegram-каналі Mash додали інші подробиці виступу очільник Кремля. Зокрема, він закликав урядовців виділити додаткові гроші, щоб добудувати ядерну установку в космосі. Зі слів росіянина, це не зброя, а "енергетична установка".

Російський політик також перелічив економічні досягнення РФ, на яку не вплинули міжнародні санкції: нульова інфляція, зростання економіки на 4,6%, успішне імпортозаміщення.

Зазначимо, 13 березня стало відомо про заяву лідера Кремля, яка пролунала під час інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову. Відповідаючи на питання про можливість ядерної війни, політик заявив, що ядерні сили ЗС РФ перебувають у стані повної бойової готовності. Водночас речник президента Дмитро Пєсков кількома днями раніше пояснював, за яких підстав запустять стратегічні ракети: з його слів, це станеться, якщо існування Росії буде під загрозою.

Тим часом у лютому спецслужби США повідомили, що Росія намагається створити у космосі ядерну установку, яка може загрожувати супутникам. З цього приводу навіть зібрали спеціальне засідання сенаторів, щоб роз'яснити можливу небезпеку.

Нагадуємо, 14 березня продовжились бойові дії на території Бєлгородщини та Курщини, початі російськими добровольцями з "Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу". У мережі опублікували відео, на яких було чути стрілянину у місті Грайворон за 10 км від кордону України. До росіян також приєднались чеченці — заявили, що вони продовжують боротись за існування Ічкерійської республіки.