"Вибори президента РФ" на окупованих територіях України: у МЗС звернулися до мешканців

Київ закликає міжнародних партнерів не направляти спостерігачів на "псевдовибори" президента РФ.

У Міністерстві закордонних справ України звернулися із закликом до українських громадян, які проживають на тимчасово непідконтрольних територіях України чи вимушено знаходяться в РФ, не голосувати на "псевдовиборах" президента РФ. Про це йде мова у повідомленні МЗС.

До того ж українських громадян закликають в дні голосування не перебувати у місцях масового скупчення людей неподалік від "виборчих дільниць", військових об'єктів Міноборони РФ для власної безпеки, особливо беручи до уваги схильність російського керівництва до провокацій.

Водночас Україна закликає іноземні держави та міжнародні організації не направляти міжнародних спостерігачів для участі у "ще одному фарсі", який у Москві намагаються видати за вибори президента, до організації яких причетний Кремль, у тому числі на території суверенної України, не визнавати їх результати. Київ попередив про вірогідність притягнення до правової відповідальності кожного порушника українського законодавства.

В МЗС підкреслили, що для Європи, Центральної Азії та інших регіонів світу продовження консервації чинної влади Росії – це безпрецедентний виклик. Тому нехтування цим попередженням здатне призвести до подальшого ризику для міжнародного миру та світової безпеки. Саме тому українська сторона закликає всі світові медіа та публічних осіб відмовитися від визнання цих "виборів".

Нагадаємо, що 14 березня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, як на вибори в Росії вплине рейд РДК та ЛСР.