На Закарпатті люди у військовій формі "запакували" чоловіка в бус: ТЦК проводить перевірку (відео)

У соцмережах представники Закарпатського обласного ТЦК та СП заявили, що за фактом інциденту відбувається з’ясування дієвих осіб на відео та обставин, за яких виник конфлікт.

Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки проводить перевірку через оприлюднений у мережі відеозапис, на якому кілька людей у військовій формі силоміць намагалися затягнути в мікроавтобус чоловіка у місті Мукачево. Про це у Закарпатському ОТЦК та СП повідомили на Facebook-сторінці.

"Мережею інтернет шириться відео, на якому зафіксований інцидент між людьми в військовій формі і цивільним біля транспортних засобів. Повідомляємо, що за даним фактом проводиться перевірка й з’ясовуються дієві особи та обставини, за яких виник конфлікт", — йдеться у дописі.

У Мукачеві люди у військовій формі "запакували" чоловіка в бус: деталі

Нагадаємо, 4 березня депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола повідомив про інцидент у своєму Telegram-каналі. За інформацією депутата, відповідна ситуація трапилась зранку у понеділок, 4 березня, на вулиці Потушняка.

На відео видно, як люди у військовій формі намагаються заштовхати чоловіка до буса, проте пізніше кидають його на землю. Згодом один із них штовхає лежачого на землі чоловіка ногою.

Нагадаємо, на початку грудня 2023 року в Ужгороді працівники військкомату завітали в один з місцевих тренажерних залів. Під час візиту вони перевірили документи у присутніх військовозобов'язаних, а декому вручили повістку.

Також у листопаді у Львівському ТЦК силоміць завантажили чоловіків у машину та повезли у невідомому напрямку. Крім того, на Тернопільщині сталась бійка у приміщенні військкомату: працівник установи, як підозрюють, міг побити харків'янина, затриманого на півдорозі до незаконного перетину кордону.