РФ заглушила GPS на літаку з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, — ЗМІ

За словами журналістів, перешкоди для сигналу GPS діяли протягом півгодини, поки літак летів поруч із Калінінградом. Мобільні телефони не працювали, пілоти використовували додаткові способи, щоб встановити місце розташування.

Росія пішла на вкрай "безвідповідальний" крок, придушивши супутниковий сигнал на літаку британських ВПС, на якому летів глава Міноборони країни Грант Шаппс із Польщі. Про це пише The Times.

Перешкоди для сигналу GPS діяли протягом приблизно 30 хвилин, поки літак пролітав поблизу з Калінінградом. Мобільні телефони на борту не могли підключатися до мережі. Пілотам довелося вдатися до альтернативних способів, щоб визначити своє місце розташування.

Міністр оборони перебував на літаку Dassault 900LX Falcon із журналістами The Times. Він повертався після візиту на військовий полігон у місті Ожиш, де сотні військовослужбовців брали участь у навчаннях "Стійкий захисник" — найбільших навчаннях НАТО з часів холодної війни.

Шаппс, який очолив оборонне відомство в серпні, раніше звинуватив президента РФ Володимира Путіна в "брязканні зброєю" і безвідповідальних діях. Як приклад наводилися заяви Путіна про те, що Москва готова до ядерної війни.

Джерела журналістів у Міноборони повідомили, що хоча ВПС Великої Британії підготовлені до розв'язання таких проблем, для цивільних літаків це створює зайвий ризик і ставить життя людей під загрозу.

"Цьому немає виправдання, і це вкрай безвідповідально з боку Росії", — заявили джерела.

Для літаків, які злітають з авіабази британських Королівських ВПС на Кіпрі, регулярно створюються радіоелектронні перешкоди. Імовірно, російські РЕБ встановлені на території Сирії. Але те, що таким чином впливали на літак із високопоставленим керівником на борту — випадок вкрай рідкісний.

Від подібних дій страждали винищувачі Typhoon, F-35 і транспортники A400M, і Voyager. Експерти попереджають, що це свідчення агресивних дій РФ щодо Заходу.

Вважається, що джерело перешкод GPS, які зафіксували напередодні ввечері, було в Калінінграді. Обладнання для придушення GPS може бути на літаках і дронах. Але зазвичай розміщується на наземному транспорті.

Доктор Томас Вітінгтон, науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) і експерт у галузі радіоелектронної боротьби сказав, що вихід з ладу супутникових навігаційних систем стає дедалі поширенішим явищем.

Але, за його словами, складно сказати, чи був Грант Шаппс мішенню, чи йому просто не пощастило.

Нагадаємо, що ядерна ракета ледь не впала на підводний човен із главою Міноборони Великої Британії.

Також повідомлялося, що, за даними BBC, Велика Британія припиняє приймати біженців з України.