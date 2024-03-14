Звільнені в запас строковики матимуть відстрочку від мобілізації на 12 місяців, — нардеп (відео)

Народний депутат Олександр Федієнко нагадав, що навіть якщо мобілізаційний вік не зменшать до 25 років, звільнених у запас строковиків все одно можуть мобілізувати.

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко пояснив, що звільнені у запас строковики матимуть відстрочку від мобілізації на один рік. Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Народний депутат пояснив, що після цього вони можуть або самостійно підписати контракт із ЗСУ, або їх мобілізують у військо. І додав, що з 24 лютого 2022 року в Україні не проводився призов на строкову військову службу — натомість триває мобілізація.

"Однак особи, які на початок вторгнення перебували на строковій службі, термін якої мав завершитися, продовжують перебувати в лавах армії", — зазначив нардеп.

Водночас, за даними Федієнка, військове керівництво не розголошуватиме дані щодо кількості демобілізованих бійців строкової служби під час війни.

"Наскільки я чув, це практично всі строковики, які виявили бажання звільнитися. Бо є строковики, які виявили бажання підписати контракт і залишитись", — пояснив Федієнко.

Чи мобілізують строковиків, яким менше 25 років

Нагадаємо, що навіть якщо мобілізаційний вік не зменшать до 25 років, звільнених у запас строковиків все одно можуть мобілізувати. Якщо війна триватиме, через рік строковиків зможуть мобілізувати, навіть якщо їм буде менше ніж 27 чи 25 років.

Чоловіки, які досягли 27 років і до цього не служили в армії та не мають військового досвіду, вважаються призовниками. Тому їх не мобілізують. В іншому разі чоловіки до 27 років також підлягають мобілізації.

Звільнення строковиків у запас — що відомо

У листопаді 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські військовослужбовці-строковики, в яких завершився термін служби, будуть демобілізовані. За його словами, вони за бажанням можуть залишитися в армії на контрактній основі.

7 березня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким передбачено звільнити у квітні-травні в запас військовослужбовців строкової військової служби. Це перше звільнення в запас строковиків з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Відповідно до положень указу президента демобілізація стосується Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту та інших утворених відповідно до чинного законодавства військових формувань військовослужбовців строкової військової служби.

Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що уряд планує прив'язати бронювання до рівня зарплати. Зокрема, пропонують забронювати всіх чиновників категорії "А", робітників підприємств, установ і організацій ОПК, постачальників для ЗСУ, правоохоронців, працівників паливно-енергетичного комплексу, операторів зв'язку.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко розповів, що ухилянтів можуть позбавити права керувати транспортним засобом. Водійське посвідчення такої особи матиме умовну відмітку про заборону керувати авто.