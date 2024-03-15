Перевернути драбину ескалації: що означають слова Макрона про відправлення військ в Україну, — генерал

За словами генерала Мішеля Яковлеффа, раніше президент РФ Володимир Путін завжди робив перший крок, коли, наприклад, погрожував ядерною зброєю. Заходу ж у таких випадках доводилося реагувати.

Слова президента Франції Емманюеля Макрона про можливе відправлення французький військ в Україну дуже корисні. Про це розповів "Суспільному" колишній заступник начальника штабу Об'єднаних сил НАТО в Європі Мішель Яковлефф.

За його словами, Макрон є складною людиною. Він придумує великі речі, а іншим доводиться їх розуміти і ставити в контекст.

Яковлефф вважає, що французький лідер дав зрозуміти, що це можливо, однак не сказав, що це обов'язково станеться.

Генерал заявив, що Макрон хотів "перевернути лінію ескалації". Раніше президент РФ Володимир Путін завжди робив перший крок, коли, наприклад, погрожував ядерною зброєю. Заходу ж у таких випадках доводилося реагувати.

За словами Яковлеффа, це пряме послання Путіну, а не план розгортання французьких військ.

Також генерал заявив, що слова Макрона корисні з двох причин:

перша — ці слова розлютили росіян.

друга — Франція має показати всім європейським країнам, що, можливо, ця війна в Україні може торкнутися і їх теж.

За його словами, це не означає, що французькі війська підуть звільняти Авдіївку, однак вони можуть працювати як підтримка.

"Не думаю, що це станеться в осяжному майбутньому. Не бачу, щоб це сталося", — зазначив він.

Нагадаємо, Емманюель Макрон розповів, чи будуть французькі військові в Україні. За словами французького президента, Захід встановив занадто багато кордонів, проте все ще необхідно зробити так, щоб Кремль програв війну. Париж готовий вжити для цього всіх заходів.

Також президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Макрон так різко змінив позицію. За словами українського лідера, Париж і Київ обговорюватимуть подальші варіанти військової підтримки України.